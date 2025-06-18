В Подмосковье парень убил девушку из ревности и закопал ее труп в поле под Тулой
В Подмосковье парень убил девушку в приступе ревности. Спрятать труп ему помогала мать. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
По его данным, после начала совместного проживания молодые люди стали часто ругаться. Неделю назад очередная ссора обернулась трагедией: парень задушил девушку. Инцидент произошел в их квартире на улице Лесной в Дзержинском.
В публикации отмечается, что молодой человек вместе со своей матерью вывез и закопал тело в поле под Тулой. Друзья убитой заявили о ее исчезновении в полицию.
В итоге правоохранители вышли на след злоумышленников и задержали их. Женщина созналась в содеянном и рассказала, где они с сыном спрятали труп. В ближайшее время им предъявят обвинение.
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