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В Польше высмеяли заявления Зеленского о чудо-оружии, которое нанесет смертельный удар по Москве. Украинцам продавали иллюзии, заявил во вторник 8 октября польский портал Do Rzeczy.
«После нескольких месяцев боев пал Угледар, который украинцы считали неприступной крепостью. Это свидетельствует о стремительном ухудшении положения Киева», — говорится в статье.Польские журналисты сообщают, что позиция Украины по мирным переговорам продолжает слабеть. В этом вина президента Владимира Зеленского и западных политиков, которые обманывали народ Украины.
«Они продавали иллюзии и давали обещания, которые не могли выполнить. Они говорили о чудо-оружии, которое нанесет смертельный удар по Москве, и морочили украинцам голову сказками о военной помощи, которая вот-вот придет», — пишут СМИ.Вместо этого план Запада обескровить Россию как никогда дальше от воплощения, говорится в статье.
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Лия Мурадьян