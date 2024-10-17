«Они устали»: Зеленский просит все страны выделить военных на замену ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте призвал страны отправить военных для пополнения рядов ВСУ. Заявление киевского лидера приводит украинское издание «Страна.ua» 17 октября.
«К нам нужно готовить бригады, чтобы они смогли подменить наших парней на фронте, которые устали», — сказал президент Украины, обращаясь к странам.
Зеленский также подчеркнул, что Украина стремится к членству в НАТО и он лично пообещал сделать все, чтобы это произошло.
«Мы заслуживаем стать 33-м членом альянса», — заявил Зеленский.
Ранее лидер киевского режима намекал на беседу с немецким канцлером Олафом Шольцем, в которой планировал обсудить поставки ракеты Taurus и возможное членство Украины в НАТО. Именно вступление страны в альянс является первым и основным пунктом «плана победы» Зеленского, который тот представил в Раде 16 октября.
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Лия Мурадьян