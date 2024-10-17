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В России высказались о создании Украиной ядерного оружия за несколько недель

Картаполов: создание Украиной ядерного оружия исключено
17 октября 2024, 18:21
Фото: iStock/Volodymyr Kondratiev

Фото: iStock/Volodymyr Kondratiev

Украина не может создавать ядерное оружие, поскольку у страны нет компетенций, материалов и необходимого для этого оборудования. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости.
Ранее издание Bild заявило, что Киев в течение нескольких недель сможет создать ядерное оружие для применения против России.

Картаполов назвал это заявление «полной ерундой», поскольку у Украины нет ничего, что необходимо для производства такого вооружения. К тому же он исключил возможность создания полноценного ядерного оружия из отходов для ядерного топлива.



Депутат напомнил опыт Ирана, который на протяжении многих лет пытается подобным образом произвести собственное ядерное оружие. При этом у страны гораздо больше компетенций. Но до сих пор нет точных сведений о том, получилось ли реализовать этот план. А Украина ещё даже не начинала заниматься такими разработками, поэтому в рамках нескольких недель и даже лет ей вряд ли удастся это сделать.

По словам Картаполова, Киев может создать радиоактивную «грязную бомбу», но Россия учитывает все возможности. И даже если западные государства решат передать Украине ядерное оружие, Россия сможет, благодаря определённой методике, определить, где был создан боеприпас. В таком случае будет «гудбай, Америка», заключил депутат.

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#производство
#россия
#госдума
Москвалькова обратилась в международные органы из-за пыток бойца в плену ВСУ
17 октября 2024, 18:51

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену, к Верховному Комиссару ООН по правам человека, в Международный Комитет Красного Креста и Европейский Комитет по предупреждению пыток после сообщений об издевательствах над российским военнослужащим в украинском плену. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Она отметила, что к ней обратилась мать военнопленного Валентина Иванченко, которая служит в Росгвардии в ДНР. По её словам, сына в украинском плену пытали электрошокером. Все происходящее показывали женщине по видеозвонку, после чего шантажировали её и требовали предоставить украинской армии сведения о личном составе Росгвардии взамен на обещание сохранить жизнь её сыну. За такие действия предусмотрена индивидуальная уголовная ответственность, напомнила Москалькова.

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Турецкий политик Перинчек предрёк скорое предательство Украины американцами
17 октября 2024, 18:30

Фото: istockphoto/ValleraTo

У армии Украины нет шансов в военном противостоянии с Россией. И не в последнюю очередь потому, что в самое ближайшее время США, Великобритания и НАТО предадут Киев.
Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал председатель турецкой политической партии Vatan («Родина») Догу Перинчек. По его словам, конфликт завершится ещё более значимыми успехами российской армии на фронте. Именно они поставят точку в конфликте, у ВСУ таких шансов нет, подчеркнул политик.

По его словам, другой стороной станет позиция США и других стран Запада. Перинчек уверен, что увидев фиаско украинских военных, американцы и прочие западные союзники Украины тут же её предадут.

«Мы уже видели нечто подобное в Афганистане», — напомнил турецкий политик.

Он считает, что то же самое произойдёт и на Украине. Увидев крах Зеленского, Запад тут же от него откажется и будет думать только о своих интересах и о собственной выгоде, заключил Перинчек.

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Залужный: У Киева практически нет шансов выйти из затяжного конфликта с Россией
17 октября 2024, 18:11

Фото: istockphoto/Diy13

В настоящее время Украина оказалась в состоянии «затяжной войны». Самое неприятное заключается в том, что выйти из этого положения практически нет никакой возможности.
Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины и нынешний посол в Великобритании Валерий Залужный. Его слова приводит издание The Kyiv Independent. В публикации указано, что экс-главком ВСУ во время своего выступления в Королевском институте международных отношений критиковал западных союзников за недостаточную поддержку в виде поставок вооружений в 2023 году. По его словам, именно поэтому Украина не смогла добиться «существенных успехов» в ходе летнего контрнаступления.

Залужный также добавил, что в настоящее время конфликт уже в основном перешёл в позиционную стадию со «статичными и изнуряющими боями». Такое ведение боевых действий, по его словам, позволяет России укреплять и восстанавливать военную мощь.

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#россия
#контрнаступление
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Bild: Украина за несколько недель может создать ядерное оружие
17 октября 2024, 17:56

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Украина может достаточно быстро создать ядерное оружие, которое будет использовано для удара по России. Речь может идти буквально о нескольких неделях.
Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на информацию, полученную от неназванного украинского чиновника. Неясно, насколько серьёзным является данное заявление, да и репутация самого издания в последнее время несколько подпорчена некоторыми откровенно «жёлтыми» материалами, но, возможно, к этому всё же стоит прислушаться.

Сегодня, 17 октября, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что единственной альтернативой вступлению Украины в НАТО является именно обладание ядерным оружием. По его словам, Североатлантический альянс — это единственное пока ещё «работающее» военное объединение в мире.

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#ядерное оружие
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«Ад для тыловиков»: чем обернётся поставка истребителей Mirage для Киева
Коц: обещанные Украине истребители Mirage станут «адом для тыловиков»
17 октября 2024, 17:40

Фото: iStock/phaisarn2517

Истребители четвёртого поколения Mirage 2000, которые Франция обещает передать Украине, станут дополнительной нагрузкой для тыловых подразделений, обслуживающих различные типы летательных аппаратов. Об этом заявил военкор Андрей Коц в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что для тыла ВСУ эксплуатация таких самолётов станет «сущим адом». Теперь им придётся разбираться не только с истребителями F-16, но и с Mirage 2000, которые совершенно не похожи на них.

Также, по словам Коца, «Миражи» отличаются высокой аварийностью. Существует статистика, из которой следует, что из 614 истребителей, произведённых с 1983 по 2007 год, разбились 59. К тому же, усложняет ситуацию поставка не самых новых истребителей Киеву. В связи с этим украинским техникам придётся приложить больше усилий, чтобы поддерживать их нормальное лётное состояние.

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#украина
#франция
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#истребитель
#всу
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«Ростех»: ВСУ кустарным способом пытаются оснастить танки «мангалами»
17 октября 2024, 17:37

Фото: РИА Новости

ВСУ, лихорадочно пытаясь установить на поставляемые им западные танки «мангалами» для защиты от беспилотников, перенимают российский опыт. В российскую армию бронированная техника поступает уже с такой защитой.
Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех». Ранее издание The Business Insider сообщало, что украинские военные пытаются скооперироваться с местным бизнесом, чтобы оснастить поступающие танки Abrams и Leopard сетчатыми металлическими навесами и решётками для защиты от дронов.

В госкорпорации напомнили, как на Западе поначалу смеялись над «мангалами» на российских танках. Теперь же украинцы лихорадочно пытаются сами установить на свои бронемашины защиту от беспилотников.

Специалисты «Ростеха» подчеркнули, что российские военные инженеры быстро переняли солдатское ноу-хау — так называемые «мангалы». Теперь это простое и недорогое решение надёжно защищает десятки единиц техники от противотанковых ракет, дронов и других средств поражения, а главное они сохранили сотни жизней российских бойцов.

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#ростех
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#специалисты
#всу
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Медведев оценил выполнение плана по набору контрактников в ВС РФ
Медведев: план по набору контрактников в ВС РФ выполнен на 78%
17 октября 2024, 17:24

Фото: сайт Кремля

Годовой план по набору контрактников в ВС РФ выполнен на 78%. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросу комплектования войск.
Политик оценил динамику по комплектованию армии как хорошую. По состоянию на середину октября установленное годовое задание по набору контрактников выполнено на 78%. Темпы приличные.

Медведев подчеркнул, что важно не допустить провалов и иных проблем в темпах комплектования войск.

Также зампред Совбеза рассказал о посещении пункта отбора на контрактную службу в Ярославской области. По итогу Медведев не выявил там серьёзных проблем с ведением статистики учёта новых солдат.

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В МО РФ рассказали о дивизии, освободившей более 50 населённых пунктов в ходе СВО

Минобороны: Российские войска освободили населённый пункт Максимильяновка в ДНР
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#россия
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#днр
#солдат
#план
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«Ключ к завершению задач»: что дает освобождение Максимильяновки армии России
Матвийчук: контроль над Максимильяновкой станет завершением освобождения ДНР
17 октября 2024, 16:10

Фото: iStock/SergeyVButorin

Установление контроля над Максимильяновкой в ДНР позволяет российской армии выйти в сторону Краматорска и Славянска, что завершит задачу по освобождению Донецкой Республики. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, передает «Лента.ру».
17 октября в Минобороны РФ заявили, что российские подразделения освободили населённый пункт Максимильяновка в Донецкой Народной Республике. Наступательную операцию провели военнослужащие Южной группировки войск.

«Если мы посмотрим на карту, Максимильяновка — это продолжение Угледара. Собственно говоря, Угледар мы забрали, зачистили и уже двигаемся в направлении административной границы бывшей Донецкой области, теперь уже Донецкой народной республики», — отметил Матвийчук.

По его словам, это указывает на то, что армия Украины отступает, и больше не имеет возможности создать оборонительные позиции. Таким образом, военный эксперт считает, что российская армия окрепла и активно прорывает оборонённые позиции противника.

«Это позволяет нам выходить на направление, которое должно завершить нашу задачу по освобождению ДНР, Краматорск и Славянск», — заключил Матвийчук.

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#угледар
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Политолог Светов: Россия справится с дронами «Лютый»
17 октября 2024, 15:47

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Политолога Юрий Светов прокомментировал опасность беспилотников самолётного типа «Лютый», который Украина намерена продолжать использовать против РФ, и отметил, что Россия справится и с таким видом вооружений противника.
«Недавно Зеленский заявил, что Украина отправила на фронт миллион беспилотников и что нашей стране понадобится много снарядов и сил, чтобы их сбить, но Россия справится. Зеленский всё время твердит о каком-то чудо-оружии. Идут разговоры, что беспилотники «Лютый» и есть это чудо-оружие. Уже были «Байрактары», «Хаммерсы», гаубица M777. Россия их успешно посбивала. С «Лютым» также успешно справимся», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

А политолог Евгений Михайлов отметил усталость Запада от ситуации вокруг Украины.

«Все обратили внимание на изменение ядерной стратегии России — это недвусмысленные намёки на то, что если Запад начнёт в открытую поддерживать Украину и примет её в НАТО, то будет ответ. Лидер Германии притормаживает помощь Украине, Франция задумалась о том, что у них не хватает денег на поддержку Украины. На этом фоне призывы Брюсселя, чтобы страны начали занимать деньги для поддержки Украины. Всё это говорит о том, что Запад устал. Запад начал всё больше склонять Зеленского к миру», — заявил в беседе с RT Михайлов.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» заявил, что так называемый «план мира» Владимира Зеленского является планом войны против России.

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