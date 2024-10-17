В России высказались о создании Украиной ядерного оружия за несколько недель

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Украина не может создавать ядерное оружие, поскольку у страны нет компетенций, материалов и необходимого для этого оборудования. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости.
Ранее издание Bild заявило, что Киев в течение нескольких недель сможет создать ядерное оружие для применения против России.
Картаполов назвал это заявление «полной ерундой», поскольку у Украины нет ничего, что необходимо для производства такого вооружения. К тому же он исключил возможность создания полноценного ядерного оружия из отходов для ядерного топлива.
Депутат напомнил опыт Ирана, который на протяжении многих лет пытается подобным образом произвести собственное ядерное оружие. При этом у страны гораздо больше компетенций. Но до сих пор нет точных сведений о том, получилось ли реализовать этот план. А Украина ещё даже не начинала заниматься такими разработками, поэтому в рамках нескольких недель и даже лет ей вряд ли удастся это сделать.
По словам Картаполова, Киев может создать радиоактивную «грязную бомбу», но Россия учитывает все возможности. И даже если западные государства решат передать Украине ядерное оружие, Россия сможет, благодаря определённой методике, определить, где был создан боеприпас. В таком случае будет «гудбай, Америка», заключил депутат.
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Картаполов назвал это заявление «полной ерундой», поскольку у Украины нет ничего, что необходимо для производства такого вооружения. К тому же он исключил возможность создания полноценного ядерного оружия из отходов для ядерного топлива.
Депутат напомнил опыт Ирана, который на протяжении многих лет пытается подобным образом произвести собственное ядерное оружие. При этом у страны гораздо больше компетенций. Но до сих пор нет точных сведений о том, получилось ли реализовать этот план. А Украина ещё даже не начинала заниматься такими разработками, поэтому в рамках нескольких недель и даже лет ей вряд ли удастся это сделать.
По словам Картаполова, Киев может создать радиоактивную «грязную бомбу», но Россия учитывает все возможности. И даже если западные государства решат передать Украине ядерное оружие, Россия сможет, благодаря определённой методике, определить, где был создан боеприпас. В таком случае будет «гудбай, Америка», заключил депутат.
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Анастасия Чинкова