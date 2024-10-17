Зеленский сделал заявление о планах создания ядерного оружия на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не говорил о намерениях создавать ядерное оружие, страна его не разрабатывает,. Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.
Ранее в этот день немецкая газета Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, работающего в сфере закупок вооружения, заявила, что Украина в течение нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против ВС РФ. Это произойдёт в случае отказа Запада принять страну в НАТО.
Зеленский подчеркнул, что страна никогда не указывала на планы по разработке и производству ядерного вооружения.
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Bild: Украина за несколько недель может создать ядерное оружие
Анастасия Чинкова