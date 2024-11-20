ОНТ: на Белоруссию готовится нападение с территории Польши, Литвы и Украины

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Белорусская оппозиция вместе с Западом готовят операцию по захвату части республики с территории Польши, Литвы и Украины. Об этом сообщил белорусский телеканал ОНТ. Цель противника, как отмечается, взять под контроль Кобринский районе и Полесье на юго-западе страны.
«Активная фаза — по отмашке в один момент границу пересекают бойцы БДК («Белорусский добровольческий корпус», который сейчас воюет на стороне ВСУ — прим. ред.), других формирований и «хоругви» из Польши и Литвы», — сказано в материале.По данным телеканала, в этот же момент внутри страны активизируются прозападные ячейки, подготовкой которых занимаются спецслужбы из Польши, тренировочные лагеря которых расположены во Вроцлаве, Варшаве, Белостоке, Гданьске, Лодзе, Познани и Кракове.
Начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек пояснил, что сейчас польские ячейки усилили конспирацию и легализовались под видом страйкбольных клубов.
Первыми, как утверждается, в Белоруссию вторгнутся вооруженные националисты, «накаченные алкоголем и наркотиками и готовые убивать», а вслед за ними — иностранные наемники.
Читайте также:
В Белоруссии заявили о готовящемся военном вторжении в страну
Лукашенко высмеял отказ Дуды фотографироваться на COP29 в Баку
Александр Лукашенко: биография, досрочные выборы 2025, отношение к народу, СВО и союз с Путиным
Данил Пономарев