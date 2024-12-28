ООН: 2024 год стал одним из худших для детей

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Каждый шестой ребенок, что составляет около 47 миллионов детей, проживают в настоящий момент в зоне боевых действий. Это дает основание утверждать, что уходящий год стал одним из худших для детей.
Информация об этом размещена на сайте детского агентства ООН (ЮНИСЕФ). Агентство уточняет: в сравнении с 1990-ми годами этот показатель увеличился в два раза. Так, 30 лет назад в зоне боевых действий проживали 10 процентов детей, сейчас же этот показатель вырос до 19 процентов.
2024 год стал одним из худших за всю историю существования ЮНИСЕФ для детей, оказавшихся в зоне конфликта. Это касается как числа пострадавших, так и тех, на чью жизнь конфликты оказали влияние, отмечает агентство.
На 2024 год в мире насчитываются 57 межгосударственных и внутренних вооруженных конфликтов. Часть из них находится в активной фазе, другие, например, война в Сомали, приняли вялотекущий, затяжной характер.
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2024 год стал одним из худших за всю историю существования ЮНИСЕФ для детей, оказавшихся в зоне конфликта. Это касается как числа пострадавших, так и тех, на чью жизнь конфликты оказали влияние, отмечает агентство.
На 2024 год в мире насчитываются 57 межгосударственных и внутренних вооруженных конфликтов. Часть из них находится в активной фазе, другие, например, война в Сомали, приняли вялотекущий, затяжной характер.
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Александр Бойцов