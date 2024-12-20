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Совет Безопасности ООН обсудит поставки оружия Киеву и убийство Кириллова

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Совет Безопасности ООН по запросу России проведет заседание, где обсудят поставки западного оружия Киеву, а также убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщают РИА Новости.
«Совет Безопасности ООН по запросу России проведет в пятницу заседание по поставкам западного оружия Киеву, российская миссия при организации поднимет, среди прочего, вопрос о теракте против начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова», — передает агентство.

Начало заседания запланировано на 23:00 по московскому времени 20 декабря. По словам первого зампостпреда миссии РФ при ООН Дмитрия Полянского, в ходе заседания обязательно поднимется вопрос об убийстве генерала Кириллова, который погиб в результате теракта. Также будет обсуждаться влияние трагедии и дальнейшее мирное урегулирование конфликта на Украине.



В ходе прошлого заседания российский постпред Василий Небензя отметил, что РФ не согласится на заморозку конфликта. При этом президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что страна открыта для переговоров и компромиссов с Киевом, однако украинская сторона от этого отказывается.

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Евросоюз предоставил Украине 130 миллиардов евро
20 декабря 2024, 01:40

Фото: iStock/darkojow

На текущий момент Евросоюз выделил Украине 130 миллиардов евро. Этим поделилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
«Евросоюз уже предоставил помощь Украине на 130 млрд евро», — цитирует фон дер Ляйен ТАСС.

Ранее «Радио 1» сообщало, что заявления руководства ЕС о продолжении поддержки Украины после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа являются сомнительными. По словам венгерского политического эксперта Дьерда Ногради, Евросоюз не сможет обеспечить нужной поддержки киевскому режиму из-за пустеющих военных складов и отсутствия необходимого количества денег.

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Ирландский журналист раскритиковал Запад за отсутствие представителей СМИ из РФ
20 декабря 2024, 01:03

Фото: iStock/microgen

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Запад за отсутствие представителей СМИ из РФ во время пресс-конференций глав государств. В своей публикации в соцсети X он привел в пример Владимира Путина, который отвечал на вопросы журналистов со всего мира.
«Владимир Путин открыто отвечает на вопросы журналистов со всего мира, в том числе из Британии и Америки. Где российские журналисты в Британии и США? Запрещены, ограничены, унижены, репрессированы», — заявил Боуз.

Такой комментарий журналист дал на фоне прошедшей пресс-конференции президента России Владимира Путина. На ней глава страны ответил на вопросы журналистов, среди которых был сотрудник американского телеканала NBC Кир Симмонс.

Симмонс сказал Путину о том, что во время следующей его встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом российский лидер якобы окажется в более слабом положении. В ответ на это Путин заявил, что Россия за три года стала гораздо сильнее и в экономическом, и в оборонном плане. Также теперь РФ мало от кого зависит после укрепления своего суверенитета.

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Симоньян: обрадовал ответ Путина о помиловании Байденом сына
20 декабря 2024, 00:45

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян удивил и обрадовал ответ Путина о помиловании Хантера Байдена. Об этом она рассказала в ходе эфира телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».
«Что касается личных впечатлений: меня и очень удивил, и обрадовал ответ на вопрос про Байдена и его сына. Вот это просто в самое сердце», — заявила Симоньян.

Во время прямой линии президент России Владимир Путин дал комментарий о помиловании Джо Байденом своего сына. По мнению главы РФ, в Байдене оказалось больше человека, чем политика, и он не стал бы его за это осуждать.

Напомним, что 1 декабря этого года Джо Байден подписал указ о помиловании сына Хантера. В его отношении было заведено несколько уголовных дел, в частности об умышленной неуплате налогов в Калифорнии с 2017 по 2018 год, а также о нарушениях при хранении оружия. Как оказалось, Байден-младший употреблял наркотики, в связи с чем его лишили права приобретать пистолет. По итогу он его все-таки купил и продолжил употреблять наркотические вещества, за что ему грозило 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов.

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#владимир путин
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Илон Маск может стать спикером конгресса США
Республиканцы поддерживают выдвижение Маска пост спикера конгресса США
19 декабря 2024, 23:59

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Республиканцы поддерживают выдвижение миллиардера Илона Маска на пост спикера палаты представителей конгресса США. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сенатора Рэнда Пола.
«Спикер палаты представителей не обязательно должен быть членом конгресса. Ничто не расстроит (бюрократическое) болото больше, чем избрание Илона Маска», — заявил Пол на своей странице в соцсети X.
Также кандидатура Маска была поддержана конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин. В своем комментарий под постом Пола она отметила, что подобное решение позволит расколоть политический истеблишмент Соединенных Штатов.

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#сша
#илон маск
#белый дом
#конгресс сша
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Минобороны Финляндии: страна готовится к продолжительным войнам
19 декабря 2024, 23:37

Фото: iStock/Evgeny555

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о подготовке его страны к продолжительным войнам. Этим поделились на сайте ведомства к публикации обновленного оборонного доклада.
«Мы укрепим способность Финляндии противостоять широкомасштабному воздействию, военному давлению и потенциальным крупномасштабным войнам, которые могут затянуться на годы», — говорится в пресс-релизе.
На данный момент этот оборонный доклад является первым в истории Финляндии с момента вступления страны в НАТО. При этом в списке потенциального агрессора для ЕС и Финляндии значится Россия.

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#россия
#ес
#нато
#финляндия
#ядерное оружие
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Белый дом усилит боеготовность ядерных сил США при отказе РФ от взаимодействия
19 декабря 2024, 23:22

Фото: iStock/vadimrysev

Белый дом может усилить боеготовность ядерных сил США в случае отказа России от взаимодействия по стратегическим вооружениям. Такое заявление сделал заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.
«Мы готовы к дальнейшим шагам по укреплению нашей боеготовности, если Россия продолжит нарушать ДСВН и откажется от взаимодействия», — рассказал Файнер во время выступления на аналитическом Фонде Карнеги*.
Под нарушениями советник президента США подразумевает несоблюдение положений российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Также по словам Файнера, Штаты прибегли к новым мерам по снижению рисков и повышению ответственности в ядерной сфере.

Напомним, что 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин заявил о приостановлении участия в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений со стороны РФ. При этом глава страны отметил, что Россия не выходит из договора и вернется к его обсуждению после того, как станет известно о потенциальном совокупном ударе НАТО.

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#сша
#россия
#нато
#рф
#белый дом
#ядерное оружие
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Журналист из США выбежал с Прямой линии Путина ради прямого эфира
19 декабря 2024, 22:20

Фото: kremlin.ru

Журналист из США выбежал из зала во время Прямой линии с Владимиром Путиным, чтобы выйти в прямой эфир, передал в своем Teлеграм-канале журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин, опубликовав видео с Симмонсом.
На ролике видно, что репортер из Соединённых Штатов Америки выбегает из зала прямо в ходе мероприятия, он пригибается и держит в руке рюкзак.

Павел Зарубин пошутил, что журналист, скорее всего, испугался отвечать на вопросы представителей средств массовой информации после окончания Прямой линии.

При этом позже Павел Зарубин обратил внимание, что сотрудник американского телеканала покинул зал, чтобы провести свой прямой эфир.

Во время Прямой линии, которая была совмещена с ежегодной пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин рассказал анекдот про слово из трёх букв. Отвечая на вопрос одного из присутствующих в зале представителей сми о жителях иных стран, которые, по его словам, в следующие несколько лет «могут уйти под воду», президент Российской Федерации вспомнил шутку про сидящую за столом семью.

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#сша
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РВНП: генерал Юрьев покинул пост главы департамента военной контрразведки ФСБ
19 декабря 2024, 21:42

Фото: iStock/ Denis Vostrikov

Генерал-полковник Николай Юрьев покинул пост руководителя департамента военной контрразведки ФСБ России, сообщил Teлеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», ссылаясь на свой источник.
Николай Юрьев подал в отставку по собственному желанию, подчеркнул РБК. Генерал-полковник вышел на пенсию. Указ об этом был подписан 16 декабря.

Главные задачи департамента военной контрразведки ФСБ — пресечение противоправной деятельности иностранных разведок в отношении Вооруженных сил Российской Федерации, получение разведывательной информации относительно ситуации в государстве, недопущение террористической и диверсионной деятельности, а ещё обеспечение защиты сведений, которые составляют государственную тайну, борьба с организованной преступностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотических веществ в войсках, объявлял Николай Юрьев в интервью ТАСС.

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В ДНР раскрыли, что нужно Трампу, чтобы войти в историю миротворцем
Советник главы ДНР Гагин: Трамп станет миротворцем, если остановит помощь Киеву
19 декабря 2024, 21:34

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Избранный президент США Дональд Трамп войдет в историю как миротворец, если остановит финансовую поддержку Киева. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, западные страны устали поддерживать режим Владимира Зеленского.
«От этой войны устали и сами страны НАТО, которые обложили нас санкциями. И граждане этих государств уже утомились от обязанности платить дань Зеленскому — для того, чтобы он продолжал войну», — отметил он в беседе с NEWS.ru.
Гагин также подчеркнул, что мир будет возможно только на условиях России с достижением целей СВО — денацификацией и демилитаризацией Украины. Советник отметил, что Киев должен отказаться от нацистской политики и потерять возможность продолжать геноцид.

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