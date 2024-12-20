Совет Безопасности ООН обсудит поставки оружия Киеву и убийство Кириллова

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Совет Безопасности ООН по запросу России проведет заседание, где обсудят поставки западного оружия Киеву, а также убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом сообщают РИА Новости.
«Совет Безопасности ООН по запросу России проведет в пятницу заседание по поставкам западного оружия Киеву, российская миссия при организации поднимет, среди прочего, вопрос о теракте против начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова», — передает агентство.
Начало заседания запланировано на 23:00 по московскому времени 20 декабря. По словам первого зампостпреда миссии РФ при ООН Дмитрия Полянского, в ходе заседания обязательно поднимется вопрос об убийстве генерала Кириллова, который погиб в результате теракта. Также будет обсуждаться влияние трагедии и дальнейшее мирное урегулирование конфликта на Украине.
В ходе прошлого заседания российский постпред Василий Небензя отметил, что РФ не согласится на заморозку конфликта. При этом президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что страна открыта для переговоров и компромиссов с Киевом, однако украинская сторона от этого отказывается.
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Иван Мусатов