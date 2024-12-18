Стала известна реакция в ООН на гибель генерала Кириллова в Москве

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В ООН не располагают достаточными данными о теракте против российского генерала Игоря Кириллова, чтобы давать комментарии по этому поводу, заявила представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.
«Что касается этого конкретного инцидента, то у нас нет достаточной информации об устройстве или способе (убийства – прим. ред.), чтобы мы могли прокомментировать его», — ответила собеседница на вопрос, осуждает ли управление установку взрывчатки рядом с подъездом жилого дома.Троссел добавила, что конфликтующие стороны должны различать гражданских лиц и комбатантов, равно как гражданские объекты и военные цели. По ее словам, международное гуманитарное право гласит, что комбатантом считается любой военный вооруженных сил стороны в конфликте.
Игорь Кириллов был убит во вторник, 17 декабря, в результате взрыва. По информации следователей, сработало взрывное устройство, заложенное в электросамокат неизвестным лицом. Подозреваемые задержаны, ведется следствие.
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Никита Кротов