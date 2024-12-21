В ООН после атаки ВСУ по Рыльску призвали предотвращать гибель мирных жителей

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Заместитель пресс-секретаря Генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал к предотвращению любых жертв среди гражданского населения, комментируя удар ВСУ по Рыльску. Об этом сообщают «Известия».
ООН хочет, чтобы все стороны конфликта приложили максимальные усилия для предотвращения любых жертв среди мирных жителей в соответствии с международным гуманитарным правом, пояснил Хак.
Ранее постпред России при организации Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН заявил, что Москва ответит на атаку Киева по Рыльску.
Напомним, в пятницу, 20 декабря, ВСУ нанесли ракетный удар американскими ракетами ATACMS по городу Рыльску в Курской области. Осколки снарядов попали в автостанцию, школу, педагогическое училище, пожарную часть и Дом культуры. Также повреждения получили несколько автомобилей и частных домов.
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Ранее постпред России при организации Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН заявил, что Москва ответит на атаку Киева по Рыльску.
Напомним, в пятницу, 20 декабря, ВСУ нанесли ракетный удар американскими ракетами ATACMS по городу Рыльску в Курской области. Осколки снарядов попали в автостанцию, школу, педагогическое училище, пожарную часть и Дом культуры. Также повреждения получили несколько автомобилей и частных домов.
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Екатерина Коршунова