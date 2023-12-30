Россия потребовала объяснений у Чехии за поставки вооружения Украине

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Россия потребовала участия Чехии в заседании Совбеза ООН по теракту в Белгороде, чтобы страна объяснила поставки вооружения Украине. Об этом в своём Telegram-канале сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Он отметил, что Россия потребовала повести заседание Совбеза ООН, чтобы разобраться в ситцуации с обстрелом ВСУ Белгорода. Встреча состоится 30 декабря в 23:00 по мск.
Присутствие представителя Чехии необходимо для того, подчеркнул Полянский, чтобы объяснить поставки боеприпасов, от которых погибли мирные жители российского города.
В субботу украинские военные нанесли массированные удары по Белгороду. В результате террористической атаки погибли 14 россиян, среди которых двое детей. Ещё 108 получили ранения, среди них 15 детей. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по трём статьям: о покушении на убийство, об убийстве, а также об умышленном повреждении и уничтожении имущества.
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Присутствие представителя Чехии необходимо для того, подчеркнул Полянский, чтобы объяснить поставки боеприпасов, от которых погибли мирные жители российского города.
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Анастасия Чинкова