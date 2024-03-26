«Слишком много болтал»: Почему Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБО

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Политолог Александр Перенджиев высказал мнение о причинах отставки главы Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Об этом пишет NEWS.ru.
Аналитик считает, что Зеленский уволил Данилова из-за его заявлений о трагедии в «Крокус Сити Холле». В первые минуты после совершившегося теракта действующий секретарь СНБО в интервью фактически признал причастность Киева к страшным событиям в концертном зале в Красногорске.
Ранее в сети завирусилась информация, что в одном из баров Киева появился сет с названием «Крокус Сити Холл». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова высказала мнение, что это «что-то нездоровое». Бесспорно, подобные реакции на трагедию в «Крокусе» могут шокировать любого здравомыслящего человека.
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«Уверен, в связи с этим его уволили. Руководство страны говорит о своей непричастности, а Данилов в эфире радуется гибели людей и фактически признает вину», — рассказал Перенджиев.
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Мария Федоровцева