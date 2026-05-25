25 мая 2026, 17:01

Политологи спрогнозировали отклонение иска РФ к странам Прибалтики в суде ООН

Международный суд ООН, скорее всего, не примет положительное решение по заявлению России о притеснении русскоязычных граждан в Литве, Латвии и Эстонии. Западные страны доминируют в международных инстанциях, что негативно повлияет на результат.





Россия намерена обратиться в суд из-за нарушений прав русскоязычных в Прибалтике. Москва особо подчеркнула: переговоры не урегулируют разногласия, напряжённость растёт.



В беседе с URA.RU политолог Алексей Зудин заявил, что в Прибалтике притеснение россиян и русскоязычных возвели в ранг закона. Европейские структуры фактически не реагируют. Власти Латвии, Литвы и Эстонии преследуют две цели — «выдавить» русских или принудить остающихся к смене идентичности.

«Фактически это геноцид, но не военными, не вооружёнными средствами, а средствами квазиправовыми и различного рода политическими технологиями», — подчеркнул Зудин.