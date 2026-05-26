США не присоединились к антироссийскому заявлению Украины в ООН
Соединённые Штаты не поддержали совместное антироссийское заявление Киева и западных стран в ООН. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно материалу, постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник зачитал в штаб-квартире организации документ, в котором Киев призвал к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, а также к принятию конкретных гуманитарных мер.
К этому заявлению присоединились страны Европейского союза, сам ЕС как объединение, а также Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. США в их число не вошли.
Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Европой, и его можно возобновить при готовности Брюсселя уважать интересы РФ. По словам дипломата, сегодня именно европейцы проводят враждебную антироссийскую политику, предоставляя Киеву вооружение и поддерживая идею нанесения РФ максимального ущерба.
