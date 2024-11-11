ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма

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Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил российскую резолюцию о противодействии героизации нацизма, за которую проголосовали 116 стран, передают РИА Новости.
Среди соавторов документа оказались такие страны, как Армения, Белоруссия, Китай, Сербия, ЮАР и другие. Однако против выступили 54 государства, включая Украину, США, Великобританию, Францию, Германию и Японию, а еще 11 стран воздержались.
Российский документ из 74 пунктов призывает государства принять меры, включая законодательные, для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и недопущения пропаганды нацистских идей.
В тексте резолюции также содержится осуждение инцидентов, связанных с нанесением пронацистских изображений и граффити, особенно на мемориалах жертвам войны. Предусматривается запрет любых чествований нацистского режима.
Кроме того, документ призывает страны искоренить расовую дискриминацию всеми необходимыми средствами, а также запретить использование в образовательных материалах риторики, пропагандирующей ненависть на основе этнического происхождения, религии или убеждений.
Вместе с тем комитет принял поправку, в которой утверждается, что Россия якобы оправдывает свою спецоперацию борьбой с неонацизмом. За поправку проголосовали 66 стран, против – 43, и 51 страна воздержалась.
Поправка была внесена рядом западных стран, включая Албанию и Австралию, в попытке политизировать документ.
Однако Россия от своей резолюции не отказалась. Представитель МИД России Григорий Лукьянцев охарактеризовал поправку как «откровенную провокацию».
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Российский документ из 74 пунктов призывает государства принять меры, включая законодательные, для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и недопущения пропаганды нацистских идей.
В тексте резолюции также содержится осуждение инцидентов, связанных с нанесением пронацистских изображений и граффити, особенно на мемориалах жертвам войны. Предусматривается запрет любых чествований нацистского режима.
Кроме того, документ призывает страны искоренить расовую дискриминацию всеми необходимыми средствами, а также запретить использование в образовательных материалах риторики, пропагандирующей ненависть на основе этнического происхождения, религии или убеждений.
Вместе с тем комитет принял поправку, в которой утверждается, что Россия якобы оправдывает свою спецоперацию борьбой с неонацизмом. За поправку проголосовали 66 стран, против – 43, и 51 страна воздержалась.
Поправка была внесена рядом западных стран, включая Албанию и Австралию, в попытке политизировать документ.
Однако Россия от своей резолюции не отказалась. Представитель МИД России Григорий Лукьянцев охарактеризовал поправку как «откровенную провокацию».
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Мария Моисеева