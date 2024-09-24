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Президент Польши уколол Украину, напомнив о сотрудничестве с Гитлером

Дуда: украинцы имеют очень много проблем с прошлым
24 сентября 2024, 04:40
Фото: istock/rarrarorro

Фото: istock/rarrarorro

Президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу Polsat поднял вопросы о сотрудничестве Украины с нацистской Германией во время Второй мировой войны, напомнив о сложных страницах истории, связанных с участием украинцев в Холокосте.
«Прошу помнить, что украинцы имеют очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны», — отметил Дуда, добавив, что речь идет не только о Волынской резне, но и о более широких аспектах коллаборационизма.
Это заявление стало частью продолжающихся напряженных отношений между Варшавой и Киевом. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство в адрес министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, обвинив его в недостаточной поддержке Украины в переговорах о вступлении в Евросоюз.



Выступление Дуды подчеркивает сложные исторические отношения между двумя странами и вызывает обсуждение вопросов, касающихся коллективной памяти и ответственности за действия в прошлом.

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#президент
#евросоюз
#украина
#нацизм
Президент Чехии высказал неожиданное мнение об СВО
Президент Чехии посоветовал Украине смириться с потерей территорий
24 сентября 2024, 04:20

Фото: istock/Konoplytska

Президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что Украине следует смириться с вероятной потерей части своих территорий в ходе текущего конфликта. Он заявил, что сейчас настало время для украинских властей и их сторонников «взглянуть в лицо реальности и принимать соответствующие решения».
По словам Павла, «Украине надо быть более реалистичной. Вероятным результатом конфликта станет то, что некоторые территории останутся под контролем РФ». Это заявление было сделано в интервью изданию The New York Times.

Ранее чешский президент также охарактеризовал как иллюзорную идею украинского лидера Владимира Зеленского о возможности достижения «справедливого мира» без учета текущих реалий. Павел подчеркнул, что переговоры о мире, которые бы не включали Россию, не имеют смысла и требуют переосмысления подходов со стороны украинского руководства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил критическую важность предстоящих месяцев для определения исхода военного конфликта. Об этом он заявил на церемонии вручения награды Американской академии достижений.

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#рф
#переговоры
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Рассекречены архивы ФСБ: как поляки казнили украинцев в 1945 году
ФСБ рассекретила архивы о казнях мирных украинцев поляками в 1945 году
24 сентября 2024, 01:13

Фото: istock/Berezko

Федеральная служба безопасности России опубликовала рассекреченные архивные материалы, касающиеся массовых казней мирных украинцев, которые были совершены поляками в марте 1945 года в селе Скопов, расположенном недалеко от Перемышля.
Согласно опубликованным данным, жертвы, в том числе православное духовенство и малолетние дети, подвергались жестоким пыткам: детей сжигали заживо, взрослым выкалывали глаза, а тела убитых кололи штыками.

Переселение этнических украинцев из Польши началось после подписания Люблинского соглашения 9 сентября 1944 года, которое касалось эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории Украинской ССР. Официально документ предусматривал добровольное переселение, однако на практике это обернулось насильственной депортацией, сопровождавшейся массовыми актами насилия против украинцев.

Эти рассекреченные материалы подчеркивают трагические события, произошедшие в послевоенный период, и необходимость изучения истории для предотвращения подобных актов насилия в будущем.

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#жертвы
#украина
#польша
#война
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В ООН испугались количества жертв мирных граждан в Ливане
ООН назвала число жертв среди гражданского населения в Ливане неприемлемым
24 сентября 2024, 00:36

Фото: istock/Askolds

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило глубокую обеспокоенность по поводу растущего числа жертв среди гражданского населения в Ливане на фоне продолжающейся эскалации конфликта.
Глава УВКБ Филиппо Гранди заявил, что ситуация вызывает страх и требует немедленных действий.

«Эскалация кризиса в Ливане пугает. Сегодня тысячи людей вынуждены покидать свои дома в регионе, разрушенном войной. Число жертв среди гражданских неприемлемо», — написал Гранди в соцсети X.
По последним данным, в результате израильских авиаударов по южным и восточным районам Ливана погибло 492 человека, 1645 получили ранения. Гранди призвал политических лидеров срочно искать пути к мирному урегулированию конфликта и прекратить боевые действия.

Новый виток конфликта начался после массовых взрывов в Ливане 17 и 18 сентября, что привело к ответным ударам с обеих сторон и многочисленным жертвам среди мирного населения.

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#страх
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Иран заявил о жесткой позиции в отношении Израиля
Иран опроверг слухи о стремлении снизить напряженность с Израилем
24 сентября 2024, 00:10

Фото: istock/Andrzej Rostek

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, находящийся с визитом в Нью-Йорке, опроверг слухи о том, что Тегеран якобы стремится к снижению напряженности в отношениях с Израилем. Об этом сообщило иранское информационное агентство Tasnim.

«Министр иностранных дел Ирана категорически опроверг заявления некоторых СМИ о готовности нашей страны смягчить напряженность с Тель-Авивом. Президент Ирана Масуд Пезешкиан никогда не делал подобного заявления», — заявил Аракчи в интервью, передает РИА Новости.
Ранее иранские СМИ интерпретировали слова президента Пезешкиана на встрече с журналистами в Нью-Йорке как призыв к снижению конфликта с Израилем. Однако президент четко дал понять, что Тегеран готов ответить Израилю за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, но не стремится к дестабилизации региона.

Напомним, Израиль готовится к следующим этапам операции против движения «Хезболла». Армия обороны ЦАХАЛ уже начала упреждающую наступательную операцию. Об этом 23 сентября заявил Генеральный штаб армии. Хелеви отметил, что о деталях и дальнейших фазах сообщат позже.

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#израиль
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#иран
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Число жертв израильских ударов в Ливане резко выросло – последние данные
В Ливане заявили об увеличении числа жертв израильских бомбардировок до 492
23 сентября 2024, 23:53

Фото: istock/aapsky

Число жертв израильских авиаударов по южным и восточным районам Ливана продолжает расти. По данным центра экстренных ситуаций министерства здравоохранения Ливана, число погибших возросло до 492 человек, а раненых — до 1645.

Ранее сообщалось о 356 погибших и 1246 пострадавших. Бомбардировки продолжаются на фоне обострения конфликта между Израилем и ливанскими силами. Власти Ливана продолжают оказывать экстренную помощь пострадавшим, однако число жертв, по прогнозам, может увеличиться.

Напомним, Израиль готовится к следующим этапам операции против движения «Хезболла». Армия обороны ЦАХАЛ уже начала упреждающую наступательную операцию. Об этом 23 сентября заявил Генеральный штаб армии. Хелеви отметил, что о деталях и дальнейших фазах сообщат позже.

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#армия
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Граждане РФ оказались в зоне боевых действий в Ливане: посольство выступило с заявлением
Посол Рудаков: Посольство России находится в контакте с согражданами в Ливане
23 сентября 2024, 23:21

Фото: istock/Artaxerxes Longhand

Российское посольство в Ливане поддерживает постоянную связь с гражданами России, находящимися в зонах конфликта на юге страны и в районе Бекаа, где продолжается эскалация напряженности. Об этом сообщил посол России в Ливане Александр Рудаков.

«Многие наши сограждане встревожены резким обострением ситуации в южных районах и в долине Бекаа. Мы находимся с ними на постоянной связи, в том числе через местные организации соотечественников», — отметил Рудаков, передает РИА Новости.
По его словам, на фоне продолжающихся израильских ударов количество обращений от россиян растет. Посольство также призвало граждан оперативно сообщать о любых чрезвычайных ситуациях по горячей линии консульского отдела.

Напомним, Израиль готовится к следующим этапам операции против движения «Хезболла». Армия обороны ЦАХАЛ уже начала упреждающую наступательную операцию. Об этом 23 сентября заявил Генеральный штаб армии. Хелеви отметил, что о деталях и дальнейших фазах сообщат позже.

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Сийярто: Миру угрожает третья мировая или раскол на блоки
#израиль
#армия
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#новости
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Сийярто: Миру угрожает третья мировая или раскол на блоки
Сийярто допустил возможность раскола мира или третьей мировой войны
23 сентября 2024, 23:09

Фото: istockphoto/Megapixel8

Миру могут угрожать третья мировая война или раскол на блоки. С таким заявлением выступил Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 23 сентября на Саммите будущего в Нью-Йорке.
«Риск начала третьей мировой войны становится все более серьезным, или же все движется к эпохе, когда мир снова будет разделен на блоки», — цитирует главу МИП Венгрии ТАСС.
По словам Сийярто, в прошлом Венгрия сильно пострадала из-за разделения на блоки, поэтому Будапешт опасается повторения.

«Мы хотим, чтобы следующие десятилетия характеризовались взаимосвязанностью между странами и справедливым международным сотрудничеством», — сказал министр.
Ранее Петер Сийярто заявил, что для Венгрии не важно, продлит ли Киев транзит российского газа через Украину со следующего года, поскольку есть газопровод «Турецкий поток».

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#мир
#венгрия
#война
#нью-йорк
#европа
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Мишустин уволил двух заместителей министров в правительстве России
Мишустин уволил замглавы Минприроды и замминистра Минобрнауки РФ
23 сентября 2024, 22:15

Фото: Сайт Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения, которыми уволил заместителя главы Минприроды Светлану Радченко и замглавы Минобрнауки Дарью Кирьянову. Распоряжения опубликовали на портале правовой информации 23 сентября.
Новым замом главы Минприроды стала Светлана Ходнева, на пост замглавы образовательного министерства назначена Елена Грудинина.

Ходнева ранее занимала должность заместителя министра сельского хозяйства. Грудинина по нынешнего назначения возглавляла департамент управления имуществом Минобрнауки.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение со списком стран, которые навязывают нетрадиционные ценности — в документ вошли 47 иностранных государств.

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#михаил мишустин
#минобрнауки
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#кадры
#министр
#закон
#указ
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Израиль перешел к новым этапам операции против «Хезболлы» в Ливане
Израиль объявил о новом этапе операции против «Хезболлы» в Ливане
23 сентября 2024, 21:46

Фото: istockphoto/barbaraaaa

Израиль готовится к следующим этапам операции против движения «Хезболла». Армия обороны ЦАХАЛ уже начала упреждающую наступательную операцию. Об этом 23 сентября заявил Генеральный штаб армии.
«Армия обороны Израиля начала упреждающую наступательную операцию. По сути, мы наносим удары по военной инфраструктуре, которую движение «Хезболла» строило последние 20 лет», — говорится в заявлении главы Генштаба Герци Халеви.

Хелеви отметил, что о деталях и дальнейших фазах сообщат позже. Одновременно перед израильтянами с официальным обращением выступил премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху. Он сообщил, что страну «ожидают тяжелые дни».

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#израиль
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