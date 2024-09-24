Президент Польши уколол Украину, напомнив о сотрудничестве с Гитлером

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Президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу Polsat поднял вопросы о сотрудничестве Украины с нацистской Германией во время Второй мировой войны, напомнив о сложных страницах истории, связанных с участием украинцев в Холокосте.
«Прошу помнить, что украинцы имеют очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны», — отметил Дуда, добавив, что речь идет не только о Волынской резне, но и о более широких аспектах коллаборационизма.Это заявление стало частью продолжающихся напряженных отношений между Варшавой и Киевом. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство в адрес министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, обвинив его в недостаточной поддержке Украины в переговорах о вступлении в Евросоюз.
Выступление Дуды подчеркивает сложные исторические отношения между двумя странами и вызывает обсуждение вопросов, касающихся коллективной памяти и ответственности за действия в прошлом.
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Елена Перлова