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Согласно докладу УВКПЧ ООН Украина не доказала законность своих действий по запрету Украинской православной церкви (УПЦ), передало агентство РИА Новости.
Исходя из доклада Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека, Украина не доказала законность своих действий по запрещению Украинской православной церкви.
С 23 сентября на территории страны вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный главой киевского режима Владимиром Зеленским закон, который позволяет запретить УПЦ.
Подчёркивалось, что Украина не продемонстрировала необходимость данной меры, сообщалось в докладе.
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С 23 сентября на территории страны вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный главой киевского режима Владимиром Зеленским закон, который позволяет запретить УПЦ.
«Роспуск религиозной организации является серьезным ограничением, которое влияет на способность отдельных лиц исповедовать свою религию или убеждения вместе с другими и угрожает жизнеспособности сообщества в целом, что требует очень серьезных обоснований», — говорилось в докладе.
Подчёркивалось, что Украина не продемонстрировала необходимость данной меры, сообщалось в докладе.
«Религиозная организация должна быть распущена, если ее «уполномоченные лица» признаны виновными в различных преступлениях, в том числе против национальной безопасности», — полагают в ООН.
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Ольга Енгалычева