ООН заподозрила поставщиков оружия Израилю в участии в геноциде

Фото: сайт ООН/Жан-Марк Ферре
Государства и компании, передающие Израилю бронетехнику и боеприпасы, должны немедленно прекратить свои поставки. Данное вооружение может быть применено для геноцида, говорится в заявлении спецдокладчиков ООН.
«Передача оружия и боеприпасов Израилю может представлять собой серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права и создавать риск соучастия государства в международных преступлениях, возможно, включая геноцид», — сообщается в докладе.
В заключении эксперты заявляют, что введение эмбарго на поставки оружия израильским ВС является необходимым.
Накануне президент США Джо Байден отменил встречу высокого уровня между Соединенными Штатами и Израилем, которая должна была состояться в четверг. Причиной отказа послужило заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу приостановления США поставок ракет средней дальности, сообщает американское издательство Axios.
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Олег Дикий