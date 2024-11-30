Опасность обмена ядерными ударами между РФ и США существует, признал Рябков

Сергей Рябков (Фото: kremlin.ru)
К сожалению, опасность обмена ядерными ударами между Россией и США существует. Однако российская сторона сделает всё возможное для того, чтобы избежать подобного развития событий.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что всё, что следовало сказать по данному вопросу, было детально изложено Владимиром Путиным и закреплено в обновлённых основах государственной политики в области ядерного сдерживания.
Так дипломат прокомментировал недавнюю публикацию научного канала Science Time, смоделировавшего обмен ядерными ударами между Россией и США. Он назвал такой сценарий «катастрофическим» и заверил, что Москва будет делать всё возможное, чтобы его избежать. Однако, по словам Рябкова, «тут не всё от нас зависит».
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