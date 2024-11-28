В МИД рассказали, чем обернется передача Киеву ядерного оружия

Сергей Рябков (Фото: kremlin.ru)
Возможная передача Украине ядерного оружия станет крупнейшим шагом к неконтролируемому разрастанию конфликта. Так считает замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова передает РИА Новости.
«Подобный шаг означал бы не просто слом всей той системы в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки деструктивному курсу США, но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта», — заявил Рябков.По его словам, такие заявления могут делать только безответственные представители власти в Киеве.
Рябков также отметил, что Россия добьется того, чтобы США осознали последствия своей вовлеченности в конфликт на Украине, подчеркнув, что Вашингтон уже фактически стал стороной конфликта, легко обсуждая удары американским оружием по территории России.
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Элина Позднякова