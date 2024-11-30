Сергей Рябков (Фото: kremlin.ru)
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков объявил, что у России есть все военно-техническими средства для вразумления Запада, если других аргументов они не услышат. Об этом он передал ТАСС.
Сергей Рябков обратил внимание, что системы противовоздушной обороны (ПВО) весьма эффективные: он призвал внимательно посмотреть на происходящие события. По информации заместителя министра иностранных дел РФ, у России есть «масштабные средства противодействия для вразумления наших противников», если они не понимают иных аргументов.
Ранее Сергей Рябков объявил, что страны Запада могут с тем же успехом просто сжечь подготовленные для Киева доллары, так как они все равно будут потрачены впустую. Он уверен, что предыдущие «транши в виде десятков миллиардов долларов и, кстати, евро были потрачены впустую и только принесли трагедии народам».
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«На Западе нас слышат, но слушать не хотят. В этом ключевая проблема. У нас есть все необходимые средства для противодействия этим ударам», — добавил Сергей Рябков.
Ранее Сергей Рябков объявил, что страны Запада могут с тем же успехом просто сжечь подготовленные для Киева доллары, так как они все равно будут потрачены впустую. Он уверен, что предыдущие «транши в виде десятков миллиардов долларов и, кстати, евро были потрачены впустую и только принесли трагедии народам».
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Ольга Енгалычева