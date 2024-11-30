Замминистра Рябков: страны Запада могут просто сжечь подготовленные для Киева доллары

Сергей Рябков (Фото: РИА Новости/ Анатолий Медведь)
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страны Запада могут с тем же успехом просто сжечь подготовленные для Киева доллары, так как они все равно будут потрачены впустую, передало агентство ТАСС.
«Как прошлые транши в виде десятков миллиардов долларов и, кстати, евро были потрачены впустую и только принесли трагедии народам, жителям тех территорий и стран, которые непосредственно погружены в нынешний конфликт, так и эти будут потрачены впустую», — обратил внимание Сергей Рябков.
Заместитель министра иностранных дел России выразил мнение, что представители западных стран могут сжечь деньги или передать их киевским властям, но эффект будет одинаковым.
Ранее Сергей Рябков, комментируя новость о запросе президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена у Конгресса дополнительного финансирования Украины в размере 24 миллионов долларов, объявил, что США прилагают все возможные усилия, чтобы помешать РФ выполнить свои задачи в рамках СВО.
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