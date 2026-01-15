15 января 2026, 06:58

Картаполов ценил дело против Тимошенко и предрек крах режима Зеленского на Украине

Андрей Картаполов (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал дело Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Его слова передает Life.ru.





Напомним, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Она отрицает все выдвинутые против нее обвинения, не признаваясь в подкупе депутатов Рады.



По мнению Картаполова, происходящее на Украине напоминает внутреннюю борьбу в политике страны, где соперники начинают пожирать друг друга, подобно паукам в банке.





«Ничего удивительного в этом нет — крах режима приближается, и всё это понимают», — объяснил Life.ru депутат.