Тимошенко предрекла конец конфликту на Украине
Юлия Тимошенко: конец конфликта на Украине не за горами
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко выразила уверенность, что конфликт в республике близок к завершению. Об этом пишут украинские СМИ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что замедление переговоров о мирном урегулировании связывается не с США, Россией или ЕС, а с позицией Владимира Зеленского.
«Мне известна определенная информация, что конец войны не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем», — сказала Тимошенко, не приведя подробностей.
До этого глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что вооружённый конфликт между Россией и Украиной может завершиться в срок от двух месяцев до года.