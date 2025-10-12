Достижения.рф

Тимошенко предрекла конец конфликту на Украине

Юлия Тимошенко: конец конфликта на Украине не за горами
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко выразила уверенность, что конфликт в республике близок к завершению. Об этом пишут украинские СМИ.



Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что замедление переговоров о мирном урегулировании связывается не с США, Россией или ЕС, а с позицией Владимира Зеленского.

«Мне известна определенная информация, что конец войны не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем», — сказала Тимошенко, не приведя подробностей.

До этого глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что вооружённый конфликт между Россией и Украиной может завершиться в срок от двух месяцев до года.
