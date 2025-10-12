Тимошенко предрекла конец конфликту на Украине

12 октября 2025, 15:59

Юлия Тимошенко: конец конфликта на Украине не за горами

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко выразила уверенность, что конфликт в республике близок к завершению. Об этом пишут украинские СМИ.





Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что замедление переговоров о мирном урегулировании связывается не с США, Россией или ЕС, а с позицией Владимира Зеленского.





«Мне известна определенная информация, что конец войны не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем», — сказала Тимошенко, не приведя подробностей.