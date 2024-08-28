Ополченец из Донбасса с автоматом и банды мигрантов: с чем будет бороться Россия после завершения СВО

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По завершении специальной военной операции на территории Украины российским спецслужбам и правоохранительным органам придется противостоять как организованным подпольным группировкам, так и обычному бандитизму, полагают эксперты. О том, с какими еще вызовами могут столкнуться специальные подразделения и ведомства расскажет редакция «Радио 1».
Нелегальное оружие
Одним из итогов завершения специальной военной операции является возникновение «эха боевых действий», проявляющегося в значительном количестве оставленного оружия и патронов, об этом изданию «Лента.ру» рассказал председатель комитета Московского профсоюза сотрудников полиции по СВАО Игорь Суслов.
Каждый вооруженный конфликт неизбежно ведет к распространению незарегистрированного оружия среди населения — наследие Великой Отечественной войны все еще актуально. Оружие из конфликтных зон попадает в руки не только военнослужащих, но и гражданских лиц, отметил эксперт.
Игорь Суслов приводит пример события середины 2010-х, когда в районе Отрадного был задержан ополченец из Донбасса, скрывавший автомат в сумке. При этом нелегальное оружие могут приобретать не только преступники. По словам Суслова, ужесточение законодательства об оружии делает законопослушным гражданам все труднее получать разрешение на легальное оружие, что может подтолкнуть их к поиску альтернатив на черном рынке.
Рост преступности
Военный эксперт Евгений Норин прогнозирует, что по окончании СВО можно ожидать нового всплеска преступности, обусловленного посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) у возвращающихся с фронта ветеранов. По его словам, правоохранительным органам предстоит особая трудная работа с теми, кто вышел из мест лишения свободы благодаря СВО. По его мнению, возможно будет фиксироваться рост преступлений против личности и случаев агрессии по отношению к полицейским со стороны бывших заключенных, активно служивших в зоне конфликта.
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Банды из числа мигрантов
По мнению экспертов, значительное количество трудовых мигрантов, приезжающих для восстановления территорий после завершения СВО, также создаст серьезные трудности для правоохранительных органов. Данная группа людей может негативно повлиять на криминогенную обстановку.
Кирилл Кабанов прогнозирует, что в стране возрастет число этнических банд, в которых ваххабитские взгляды переплетаются с идеологией экстремистского движения, запрещенного в РФ. Члены таких группировок начинают с мелких преступлений и в дальнейшем превращаются в хорошо организованных бойцов с опасной философией.
Криминогенная обстановка в новых регионах
По словам бывшего оперативника Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью (ЦРУБОП) МВД России Михаила Игнатова, существуют определённые проблемы с безопасностью в новых регионах, поскольку там осталось множество людей, которые на первый взгляд стали более тихими, но тайно продолжают оказывать поддержку Украине. От них можно ожидать различные преступления. Находить и ликвидировать украинские подпольные структуры в Донбассе будет непросто — мелкие группы всё равно сохранятся.
О том, что к увеличению уровня преступности может привести возвращение к мирной жизни бывших заключенных, которые проходят службу на СВО, заявила депутат Государственной Думы и председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
По ее мнению, это связано с тем, что периоды реабилитации таких участников сокращены.
«Некоторые отбыли половину срока, другие — треть <…>, и их участие в операции может служить основанием для досрочного освобождения. Условия, в которых они находятся, далеки от комфортных. С одной стороны, это колония, а с другой — даже более суровые условия на фронте. Сначала они ощущали себя нарушителями закона, а теперь — героями. И это чувство героизма, несомненно, отразится на их возвращении в гражданскую жизнь», — пояснила депутат.
Экономические проблемы
Есть также мнение, что с окончанием СВО Россия может столкнуться с экономическими проблемами, связанными с восстановлением и переориентацией экономики. Санкции, введенные против страны, могут продолжить действовать, что затруднит доступ к международным рынкам и технологиям. Кроме того, необходимость восстановления разрушенной инфраструктуры потребует значительных финансовых ресурсов.
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