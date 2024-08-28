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Украинский конфликт перешел на новый и более опасный этап. Об этом сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
По словам Джонсона, новой фазой украинского противостояния стали немецкие танки со свастикой и иностранными военными на российской территории. Бывший аналитик подчеркнул, что ситуация для Киева складывается крайне плохо, при этом она продолжает ухудшаться.
Джонсон выразил мнение, что в результате Украина не сможет выжить как страна, так как действия, которые Запад предлагает Киеву, становятся безумнее.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Джонсон выразил мнение, что в результате Украина не сможет выжить как страна, так как действия, которые Запад предлагает Киеву, становятся безумнее.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова