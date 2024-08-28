Фото: iStock/Valeriia Sivakova
Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ оставили позиции в Новогродовке на красноармейском (покровском) направлении в ДНР без боя. Об этом информирует ТАСС.
По ее словам, окопы перед Новогродовкой были пустыми. Она сообщила, что 31-ю бригаду перед городом забрали, а командира сняли и завели против него уголовное дело. Безуглая рассказала, что вместо бригады отправили подразделение, которое не было обучено.
Депутат отметила, что в районе Селидова неделю назад наблюдала такую же ситуацию. По ее словам, она зашла в окопы, но их не охраняли. Безуглая сказала, что «фрагментация фронта увеличивается», а ротации «приводят к прорывам и смертям». При проведении ротации в Угледаре он будет потерян, заключила она.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что российские бойцы освободили населенный пункт Камышевка в ДНР.
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«Это не единственная недавняя «ротация». Планируются еще такие. Торецк, Покровск — будут еще», — написала она в своем Telegram-канале.
Депутат отметила, что в районе Селидова неделю назад наблюдала такую же ситуацию. По ее словам, она зашла в окопы, но их не охраняли. Безуглая сказала, что «фрагментация фронта увеличивается», а ротации «приводят к прорывам и смертям». При проведении ротации в Угледаре он будет потерян, заключила она.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что российские бойцы освободили населенный пункт Камышевка в ДНР.
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Дарья Осипова