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Оппозиционеры Грузии накрыли новогодний стол на проспекте Руставели в Тбилиси

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Оппозиционеры Грузии накрыли большой новогодний стол на проспекте Руставели в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.


Праздничные столы расставлены от площади Свободы до гостиницы Марриот. Проспект Руставели полностью перекрыт. При этом столы украсили в цвета флага Грузии.

Также к акции присоединилась бывшая президент страны Саломе Зурабишвили. Ее полномочия в качестве главы государства истекли 29 декабря. Также заявлено о будущем заявлении Зурабишвили.

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#акции
#новый год
#грузия
Транзит газа из России в Европу через Украину прекратится 1 января в 8 утра
01 января 2025, 00:53

Фото: iStock/NiseriN

Транзит газа из России в Европу через Украину прекратится 1 января в 8 утра. Сообщением поделились в РИА Новости.
«Транзит российского газа в Европу через Украину по контракту прекращается в 8.00 мск с истечением пятилетнего договора», — рассказали в издании.

Из-за завершения транзита Европа потеряет порядка 15 миллиардов кубометров газа. Единственным источником ресурса остается «Балканский поток».

Украинские власти делали неоднократные заявления о намерении не продлевать договор по транзиту газа. Его заключили 30 декабря 2019 года на пять лет.

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#украина
#россия
#газ
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Канцелярия Нетаньяху опубликовала поздравление на русском языке
31 декабря 2024, 23:25

Фото: iStock/butenkow

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала поздравление с Новым годом на русском языке. Сообщение опубликовано в соцсети X.
«С Новым годом!» - написано в сообщении. Вторая надпись сделана на иврите и переводится как «С Новым гражданским годом!», — говорится в публикации ТАСС.

Встреча Нового года с 1 января стала традицией для израильтян только в последнюю четверть XX века. В это время большое число граждан эмигрировало в страну из стран бывшего СССР. При этом официально ​в Израиле не отмечается Новый год 1 января. ​Жители страны могут не идти в этот день на работу, но при этом он вычитывается из их отпуска. ​Как правило, праздник отмечают по еврейскому календарю осенью - 1 и 2 числа месяца тишрей. В 2024 этот период выпал на вечер 2 по вечер 4 октября.

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Казахстан с 1 января возобновляет ввоз российской пшеницы в страну
31 декабря 2024, 23:15

Фото: iStock/BitsAndSplits

Казахстан с 1 января возобновляет ввоз российской пшеницы в страну. Об этом сообщает аграрный портал Eldala.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Казахстана.
Ограничения о ввозе российской пшеницы действовал в стране с 21 апреля. Как заявил представитель Минсельхоза, введение нетарифных мер регулирования импорта в отношении злаковой культуры будут решаться с учетом ситуации на рынке зерна.

Напомним, что Казахстан запретил ввоз пшеницы из России, о чем стало известно 3 июня. Исключением стал ввоз с помощью поездов для птицеводческих и мукомольных предприятий. Разрешение действовало только в случае производства и потребления.

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#ограничения
#заявление
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ВМФ РФ продолжит демонстрировать Андреевский флаг в Мировом океане в 2025 году
31 декабря 2024, 21:48

Фото: iStock/dmitribaburi

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2025 году продолжит выполнять задачи по демонстрации Андреевского флага в дальней морской и океанской зонах для обеспечения национальных интересов страны. Об этом сообщил главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев, слова которого приводит Минобороны РФ.
Отмечается, что корабли и суда российского флота в предстоящем году продолжат демонстрировать Андреевский флаг в составе группировок, отрядов боевых кораблей в различных широтах морской и океанской зоны, в том числе в Арктики. Это необходимо для обеспечения национальных интересов России.

По словам Моисеева, задача военно-морского присутствия и демонстрации флага в Мировом океане остаётся одной из главных в деятельности ВМФ.

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#россия
#вмф
#флаг
#корабль
#политика
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Путин тепло поздравил участников СВО с наступающим Новым годом
31 декабря 2024, 21:39

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин тепло поздравил всех участников СВО с наступающим Новым годом. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что глава государства поблагодарил всех за службу и тепло поздравил военнослужащих и участников СВО на Украине.

Также Песков подчеркнул, что российский лидер заслушал доклады начальника Генштаба и командующих группировками о ходе продвижения российских военных в зоне спецоперации.

Ранее сообщалось, что Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки. В самых отдалённых регионах новый год наступил на девять часов раньше, чем в Москве.

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#россия
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#военные
#поздравление
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Бандиты из Венесуэлы пытаются проникнуть в США до инаугурации Трампа
NYT: бандиты из Венесуэлы нападают на пограничные переходы между США и Мексикой
31 декабря 2024, 19:35

Фото: iStock/Stadtratte

Члены венесуэльской банды Tren de Aragua, вооружённые ножами, нападают на пограничные переходы в Эль-Пасо в штате Техас. Они пытаются прорваться в США и угрожают нападением на пограничников, которые попытаются их остановить, пишет газета The New York Times.
Отмечается, что на прошлой неделе 20 венесуэльских бандитов с лезвиями, разбитыми бутылками и шинами совершили попытку прорыва в Штаты. Следующая попытка ожидается на Новый год. Тюремная банда пытается привлечь ещё больше боевиков, чтобы прорваться в США до инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

Анонимный информатор предупредил власти Техаса, что насильственные вторжения будут продолжаться каждые сутки около трёх часов ночи. Также он отметил, что банда попытается причинить вред солдатам Нацгвардии Техаса, особенно в те моменты, когда они остаются без офицеров.

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#мексика
#сша
#граница
#политика
#дональд трамп
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Американские военные два дня подряд наносили удары по Йемену
31 декабря 2024, 19:14

Фото: istockphoto/NickolayV

Американские военные нанесли серию ударов по военным объектам представителей шиитского военно-политического движения «Ансар Алла», иначе называемым хуситами. атаки производились два дня подряд, 30 и 31 декабря.
Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). В сообщении указано, что удары по объектам в Сане и в прибрежных районах контролируемой хуситами йеменской территории достигли цели.

Целями для кораблей Военно-морских сил США и авиации стали командные пункты, центры производства оружия, склады вооружений, военной техники и боеприпасов, а также ангары для ракет и беспилотных летательных аппаратов. Сообщается, что в ходе операции была уничтожена береговая радиолокационная станция (РЛС) и сбиты семь крылатых ракет и один беспилотник над Красным морем.

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#операции
#йемен
#хуситы
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ООН: Украина не доказала законность своих действий по запрету УПЦ
31 декабря 2024, 18:34

Фото: iStock/ Alex Milan

Согласно докладу УВКПЧ ООН Украина не доказала законность своих действий по запрету Украинской православной церкви (УПЦ), передало агентство РИА Новости.
Исходя из доклада Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека, Украина не доказала законность своих действий по запрещению Украинской православной церкви.

С 23 сентября на территории страны вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный главой киевского режима Владимиром Зеленским закон, который позволяет запретить УПЦ.

«Роспуск религиозной организации является серьезным ограничением, которое влияет на способность отдельных лиц исповедовать свою религию или убеждения вместе с другими и угрожает жизнеспособности сообщества в целом, что требует очень серьезных обоснований», — говорилось в докладе.

Подчёркивалось, что Украина не продемонстрировала необходимость данной меры, сообщалось в докладе.

«Религиозная организация должна быть распущена, если ее «уполномоченные лица» признаны виновными в различных преступлениях, в том числе против национальной безопасности», — полагают в ООН.


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#украина
#оон
#церковь
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В Словакии предупредили о вреде для Европы остановки транзита газа через Украину
31 декабря 2024, 18:29

Фото: istockphoto/Yakobchuk

Словакия обеспечена газом на случай прекращения Украиной транзита голубого топлива из России. Но такое решение причинит вред Европе.
Об этом заявили в министерстве экономики республики. По мнению экспертов ведомства, остановка транзита российского газа не является рациональным решением. В конечном итоге это приведёт к росту цен на европейских топливных рынках. Такой шаг окажет негативное влияние и на Словакию.

В министерстве подчеркнули, что российский газ и дальше будет поступать в Европу, так как против него не вводилось никаких санкций. Украину же и саму коснутся негативные последствия, так как страна лишится платежей за транзит. Что касается Словакии, то в республике загодя подготовились к столь «нелогичному шагу» Киева и накопили достаточные запасы газа, а также проработали альтернативные поставки на 2025 год.

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#европа
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