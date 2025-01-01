Оппозиционеры Грузии накрыли новогодний стол на проспекте Руставели в Тбилиси

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Оппозиционеры Грузии накрыли большой новогодний стол на проспекте Руставели в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.
Праздничные столы расставлены от площади Свободы до гостиницы Марриот. Проспект Руставели полностью перекрыт. При этом столы украсили в цвета флага Грузии.
Также к акции присоединилась бывшая президент страны Саломе Зурабишвили. Ее полномочия в качестве главы государства истекли 29 декабря. Также заявлено о будущем заявлении Зурабишвили.
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