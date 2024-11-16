Пресс-служба президента Абхазии опровергла сообщения о его нахождении на российской базе

Пресс-служба президента Абхазии Аслана Бжании опровергла сообщения о том, что он находится на российской военной базе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Подчеркивается, что информация, распространяемая оппозицией, не соответствует действительности.
Ранее сторонники оппозиции выдвинули ультиматум нынешнему президенту Абхазии. Представитель оппозиции Леван Микаа потребовал отставки Бжании в течение одного часа. До этого Аслан Бжания заявлял, что он и другие официальные лица продолжат свою работу.
12 ноября В Сухуми, Абхазия, началась широкомасштабная акция протеста из-за задержания противников ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
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Ранее сторонники оппозиции выдвинули ультиматум нынешнему президенту Абхазии. Представитель оппозиции Леван Микаа потребовал отставки Бжании в течение одного часа. До этого Аслан Бжания заявлял, что он и другие официальные лица продолжат свою работу.
12 ноября В Сухуми, Абхазия, началась широкомасштабная акция протеста из-за задержания противников ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
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Александр Климов