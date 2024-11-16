Пресс-служба президента Абхазии опровергла сообщения о его нахождении на российской базе

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что поддержка Украины должна сочетаться с «максимальной осторожностью», чтобы предотвратить эскалацию конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом он заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung и отметил, что не передавал «определенное очень дальнобойное оружие».