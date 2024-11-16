Оппозиция в Абхазии прекратила переговоры с президентом

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Абхазские оппозиционеры прекратили переговоры с властями. Об этом заявил оппозиционный депутат Кан Кварчия, сообщает ТАСС.
Политик добавил, что теперь оппозиционная партия планирует укрепить свою власть.
Ранее представитель оппозиции Леван Микаа высказался по поводу ультиматума действующему президенту Аслану Бжании. По его словам, глава государства должен подать в отставку в течение одного часа.
В ответ Бжания заявил, что он и другие официальные лица продолжат свою работу. Глава республики призвал граждан не поддаваться на провокации.
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Ранее представитель оппозиции Леван Микаа высказался по поводу ультиматума действующему президенту Аслану Бжании. По его словам, глава государства должен подать в отставку в течение одного часа.
В ответ Бжания заявил, что он и другие официальные лица продолжат свою работу. Глава республики призвал граждан не поддаваться на провокации.
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Александр Климов