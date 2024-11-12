Движение по Кодорскому мосту открыто в Абхазии

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Движение по Кодорскому мосту в Абхазии разблокировано силовиками, передает РИА Новости, ссылаясь на начальника Госавтоинспекции по Очамчирскому району Эдуарда Кукуризе.
«Движение через реку Кодор восстановлено. Автомобили двигаются беспрепятственно», — прокомментировал собеседник агентства.Уточняется, что движение в Сухум перекрыли оппозиционеры. По словам источника журналистов среди абхазской оппозиции, протестующие не смогли приостановить движение во второй раз. Инициативу уже перехватили сотрудники.
Протесты в Сухуме начались на фоне принятия закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Оппозиционеры против межправительственного соглашения «Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия», с которым связан закон. По мнению протестующих, речь идет о продаже РФ апартаментов в республике.
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Никита Кротов