Президент Абхазии Бжания попросил граждан не поддаваться на провокации

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Президент Абхазии Аслан Бжания попросил граждан не поддаваться на провокации. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что протесты в Сухуме начались вечером 11 ноября после того, как абхазский парламент принял закон «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Он стал необходимым для определения нового понятия «многофункциональные комплексы», которое впервые было упомянуто в межправительственном соглашении «Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия».
Оппозиция выступает против ратификации этого соглашения, полагая, что оно подразумевает продажу России апартаментов в Абхазии. Несколько оппозиционных активистов были задержаны после столкновений у здания парламента. В ответ на это оппозиция перекрыла три моста, ведущие в Сухум, заявив, что движение останется заблокированным до тех пор, пока задержанные не будут освобождены.
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По словам президента Абхазии, ситуация в республике находится под контролем властей.
Ранее глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил, что российским туристам в республике ничего не угрожает в связи с протестами оппозиции. Он отметил, что это внутриполитические дела, которые никоим образом не влияют на находящихся в Абхазии россиян.
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