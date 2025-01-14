Вице-спикер парламента Словакии Данко удивился ассортименту магазинов в Москве

Андрей Данко (Фото: РИА Новости/пресс-служба Государственной думы РФ)
Вице-спикер парламента Словакии и лидер Словацкой национальной партии Андрей Данко записал репортаж в одном из московских супермаркетов. Его изумил богатый ассортимент и низкие цены.
Запись политик выложил в своём телеграм-канале. Он отдельно заснял вывеску «Ашан», отметив, что французская компания не покинула российский рынок из-за западных санкций, а французы, по всей видимости, «знают, что делают».
Данко обратил внимание на наличие на прилавках импортозамещённых аналогов газированных напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite, а также шоколадных батончиков знаменитых брендов Snickers и Mars. Отметил он также низкие цены на выпечку.
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«Любимые мои, тут, наверное, 6 метров полок! Смотрите, тут, не знаю, 50 видов масла (...) А здесь, наверное, наибольший выбор творожков, который видел в своей жизни», — восхитился вице-премьер Словакии.
Данко обратил внимание на наличие на прилавках импортозамещённых аналогов газированных напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite, а также шоколадных батончиков знаменитых брендов Snickers и Mars. Отметил он также низкие цены на выпечку.
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Александр Бойцов