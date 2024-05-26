Оппозиция выдвинула кандидатуру архиепископа Галстаняна на пост премьера Армении

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Оппозиционная группа «Тавуш во имя родины» выдвинула архиепископа Баграта Галстаняна на пост премьер-министра Армении. Об этом сообщил один из лидеров движения Гурген Меликян, согласно данным ТАСС.
«Мы провели встречи с представителями различных сфер, политических партий и общественных организаций. Большинство собеседников сошлись во мнении, что Галстанян должен стать кандидатом на должность премьер-министра», — заявил он.22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян, на фоне протестов, организованных движением «Тавуш во имя родины», заявил, что Армянская апостольская церковь с давних времен Византии является «агентом влияния».
За день до этого председатель парламента Армении Ален Симонян высказался о необходимости пересмотра налогообложения церкви в стране, на фоне протестов в Ереване, возглавляемых архиепископом Багратом Галстаняном.
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