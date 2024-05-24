Российского посла в Армении вызвали в Москву

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Российский посол в Армении Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«24 мая посол Российской Федерации в Республике Армения С.П. Копыркин был вызван в Москву для консультаций», — цитирует Захарову РИА Новости.Причина вызова не уточняется.
22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что две страны ОДКБ оказывали помощь Азербайджану во время столкновений с армянскими силами в 2020 году, но не уточнил, о каких странах идет речь.
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Артем Кузьмин