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Определены самые ожидаемые вопросы Путину

Исследование ИИ определило самые ожидаемые вопросы Путину
Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

В десятку ожидаемых вопросов президенту России Владимиру Путину во время предстоящей прямой линии вошли сроки завершения СВО, меры по снижению инфляции, тарифы на ЖКХ и медицина, следует из результатов исследования Brand Analytics, проведённого с помощью искусственного интеллекта.


На первом месте оказался вопрос о сроках завершения СВО и будущем мобилизованных. Тажке россиян интересует, будет ли увеличена индексация пенсий в 2025 году, какие шаги предпринимаются для улучшения доступности жилья, как ведется работа по улучшении качества образования, какие меры будут приняты для борьбы с нелегальной миграцией, как проводится борьба с коррупцией и что делается для улучшения состояния коммунальной инфраструктуры.

ИИ-агент системы Тренд Детектор от компании Brand Analytics провёл анализ свыше двух миллиардов публичных сообщений.

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Politico: В странах ЕС растёт недовольство единоличными решениями фон дер Ляйен
19 декабря 2024, 11:55

Урсула фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Некоторые лидеры стран Евросоюза и высокопоставленные дипломаты выражают недовольство тем, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен единолично принимает важные решения. Они призвали нового руководителя Евросовета Антониу Кошту «обуздать» председателя ЕК.
В частности, раздражение европейских политиков вызвало одностороннее решение фон дер Ляйен о заключении соглашения по MERCOSUR (торгового соглашения о свободной торговле ЕС со странами Южноамериканского общего рынка - прим. ред.), против которого выступал Париж, передаёт издание Politico.

Авторитарные решения главы Еврокомиссии будут одной из важнейших тем дискуссий в кулуарах последнего в 2024 году саммита глав государств и правительств Евросоюза. Впервые такая встреча пройдет под председательством Кошты.

«Настоящий разговор будет о фон дер Ляйен и о том, как далеко она может зайти», — сказал один из собеседников издания на условиях анонимности.

На посту председателя ЕК фон дер Ляйен зарекомендовала себя как человек, принимающий единоличные решения, нередко выходящие за рамки её должностных полномочий, а также не стесняющийся отстранять лидеров Евросоюза от решений по важным вопросам, указано в публикации.

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#ес
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WSJ: В планах России переброска систем ПВО с военных баз в Сирии в Ливию
19 декабря 2024, 11:09

Фото: istockphoto/SergeyKlopotov

Россия якобы выводит свои вооружения и системы противовоздушной обороны с военных баз в Сирии. Они перебрасываются в Ливию.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских и ливийских чиновников. По словам собеседников издания, российские транспортные самолёты будто бы уже доставили системы ПВО, в том числе радары для установок С-400 и С-300, на объекты в восточной Ливии. Кроме того, в публикации указано, что Россия выводит свои войска, самолёты и вооружения из Сирии, значительно сократив своё военное присутствие в арабской республике.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что окончательное решение по поводу дальнейшего присутствия российских военных баз в Сирии пока не принято. Диалог по этому вопросу ведётся с новыми сирийскими властями.

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#россия
#самолёты
#дмитрий песков
#вооружения
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#пво
#сирия
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Генпрокуратура выявила серьёзные нарушения в Минпросвещения и Рособрнадзоре
Генпрокурор Краснов доложил путину о нарушениях в Минпросвещения и Рособрнадзоре
19 декабря 2024, 10:52

Фото: Фотобанк Московской области

Генпрокуратура обнаружила существенные нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в ходе выступления в Совете Федерации.
По его словам, в надзорном ведомстве завершили очередную масштабную проверку, по итогам которой зафиксированы большие нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора. В их числе неэффективное использование денежных средств.

Также Краснов подчеркнул, что большой проблемой являются учебники, поскольку регулярные изменения образовательных процессов приводят к устареванию методических пособий.

Генпрокурор добавил, что внёс акты реагирования и обязал министров навести порядок и обеспечить обучение детей по актуальным учебникам.

Кроме того, Краснов отметил, что в текущем году прокурорами были пресечены свыше 12 тысяч нарушений в сфере образования и привлечены к ответственности около двух тысяч должностных лиц, которые не справились с задачей систематизации учебного процесса.

О результатах всех проверок Краснов сообщил президенту России Владимиру Путину.

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#генпрокуратура
#россия
#минпросвещения
#нарушения
#владимир путин
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В Белом доме заявили, что у Украины нет шансов на вступление в НАТО при Байдене
19 декабря 2024, 10:11

Фото: iStock/Michele Ursi

У Украины нет шансов на приглашение в НАТО при нынешнем президенте США Джо Байдене, этот вопрос будет рассматриваться уже следующим лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил спецпомощник нынешнего главы, старший директор по делам Европы в Совете нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер.
Он также подчеркнул, что в Североатлантическом альянсе до сих отсутствует консенсус о целесообразности приглашения страны.

Карпентер отметил, что Украина в любом случае станет членом НАТО, вопрос упирается только в сроки. Также администрации президента США предстоит решить вопрос с проведением переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта, которые, как ожидается, могут состояться в 2025 году.

Спецпомощник Байдена добавил, что в настоящее время отсутствует согласие на принятие Украины от всех 32 членов НАТО. К тому же, для вступления в альянс Киеву необходимо полностью прекратить ведение боевых действий.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года.

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В Финляндии задержали и конфисковали летевший в Россию частный самолёт
19 декабря 2024, 10:00

Фото: istockphoto/Willard

В аэропорту Хельсинки финские власти задержали частный самолёт Beechcraft. Борт направлялся из Литвы в Россию и сел в столице Финляндии для дозаправки.
Чиновников в Финляндии насторожил маршрут воздушного судна, зарегистрированного в Литве и следовавшего в Псков через Латвию, передаёт литовская телерадиокомпания LTR. Самолёт конфисковали из-за подозрений в нарушении санкций.

Ранее самолёт был продан гражданину Латвии Робертсу Климовичу. Он сообщил, что купил его для своих родственников в Казахстане в качестве посредника.

«Я летел в Казахстан не для того, чтобы продать самолет в России. Я авиационный энтузиаст, основатель летной школы в Риге и ищу возможность основать базу в Казахстане. Полет был связан с этими планами», — заявил мужчина.

Климович подал жалобу в финскую прокуратуру, назвав задержание и конфискацию самолёта незаконными и безосновательными.

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#финляндия
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Глава МИД Латвии устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
Глава МИД Латвии возмутилась русскоговорящим таксистом из Украины в Риге
19 декабря 2024, 09:58

Фото: iStock/kodda

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже пожаловалась на украинского таксиста, который во время поездки в Риге разговаривал с ней на русском языке. Об этом она написала в соцсети Х.
Политик отметила, что сервис такси принёс свои извинения, объяснив, что водитель является беженцем с Украины, который не знает латышского языка и может разговаривать только на русском.

Браже в свою очередь подчеркнула, что русский язык не должен быть единственным языком для общения.

Напомним, что население Латвии составляет порядка 1,8 миллиона человек, из которых около 40% – русскоязычные. При этом в Латвии государственным признан только латышский язык, в русский является иностранным.

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#украина
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#мид
#жалобы
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Блинкен заявил о необходимости вступления Украины в НАТО
19 декабря 2024, 09:19

Энтони Блинкен (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Вступление Украины в Североатлантический альянс необходимо и неизбежно. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В ходе своего выступления в Нью-Йорке на заседании американского Совета по международным отношениям он отметил, что сейчас Киеву необходимо продолжать шаги по реформированию военных институтов и укреплению демократии.

«В конечном счёте Украина будет в НАТО, ей следует быть в НАТО», — подчеркнул Блинкен.

В то же время госсекретарь США признал, что членство в Североатлантическом альянсе не является единственным условием для обеспечения гарантий безопасности Украины, как на этом настаивает Киев.

«Это один способ. Ноне единственный», — сказал политик.

При этом он подтвердил, что сам по-прежнему выступает за присоединение Украины к НАТО.

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#сша
#украина
#нато
#киев
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В Крыму предложили провести международный трибунал над Владимиром Зеленским
19 декабря 2024, 08:25

Владимир Зеленский

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов выступил с инициативой о запуске процедуры проведения международного трибунала над Владимиром Зеленским. Об этом информирует РИА Новости.
Это заявление последовало после интервью Зеленского, в котором он отметил, что у Украины нет достаточных сил для возврата контроля над Крымом и Донбассом, и что Киев может рассчитывать лишь на дипломатическое давление со стороны международного сообщества.

Смирнов подчеркнул, что, независимо от позиции Зеленского по вопросам территориальной целостности, он должен понести ответственность за действия своего режима, которые привели к гибели тысяч мирных граждан.

«Уже сейчас необходимо начать процедуру проведения международного трибунала над Зеленским», — заявил он в интервью.

Ранее стало известно, что родители украинского военнопленного Смаля попросили оставить их сына в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#администрация
#заявление
#киев
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В Китае раскритиковали ЕС за внесение компаний из КНР в санкции против РФ
19 декабря 2024, 06:10

Фото: iStock/Fotonen

Министерство коммерции КНР выступило с критикой Евросоюза после внесения ряда китайских предприятий в 15-й пакет санкций против России. Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве отметили, что КНР примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий. Несмотря на неоднократные представления и возражения Китая, доводы Пекина были проигнорированы ЕС.

Свое возмущение в Китае подчеркнули тем, что подобная политика Брюсселя идет вразрез с «духом консенсуса», которого лидеры КНР и ЕС достигали на протяжении длительного времени. В общем в 15-й пакет антироссийских санкций вошли 54 физических лица и 30 организаций. Среди последних есть компании, зарегистрированные в Китае, Индии, Иране, Сербии и ОАЭ.

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