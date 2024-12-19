Определены самые ожидаемые вопросы Путину

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
В десятку ожидаемых вопросов президенту России Владимиру Путину во время предстоящей прямой линии вошли сроки завершения СВО, меры по снижению инфляции, тарифы на ЖКХ и медицина, следует из результатов исследования Brand Analytics, проведённого с помощью искусственного интеллекта.
На первом месте оказался вопрос о сроках завершения СВО и будущем мобилизованных. Тажке россиян интересует, будет ли увеличена индексация пенсий в 2025 году, какие шаги предпринимаются для улучшения доступности жилья, как ведется работа по улучшении качества образования, какие меры будут приняты для борьбы с нелегальной миграцией, как проводится борьба с коррупцией и что делается для улучшения состояния коммунальной инфраструктуры.
ИИ-агент системы Тренд Детектор от компании Brand Analytics провёл анализ свыше двух миллиардов публичных сообщений.
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