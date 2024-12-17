«По иронии судьбы»: на Западе оценили работу Путина по Украине

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин думает о гражданах Украины больше, чем Владимир Зеленский, считает журналист из Ирландии Чей Боуз. Свое мнение он выразил в социальных сетях.
«По иронии судьбы, Владимир Путин больше заботится о простых украинцах, чем Зеленский», — гласит публикация журналиста.Перед этим Путин в рамках заседания коллегии МО РФ осудил возможность снижения мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Российский лидер заявил, что это отправка «пацанов на убой».
Путин резюмировал, что такое решение станет преступным, поскольку ситуация на поле боя не изменится.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации республики.
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