«Связи с Россией»: Американист Лозанский оценил вероятность нового покушения на Трампа

Дональд Трамп (Фото: сайт Дональда Трампа)
Политологи не раз высказывали мнение о том, что после президентской гонки в США на жизнь республиканца Дональда Трампа может произойти очередное покушение.
Однако президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с «Радио 1» выразил другую точку зрения, предположив, что прямого покушения на Трампа не будет.
Американист подчеркнул, что все обвинения Трампа в связях с Россией теряют прежний интерес, потому что не имеют никакой серьезной доказательной базы.
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«Поскольку сейчас его охрана усилена, но значительно активизируются информационные атаки, включая обвинения о связях с Россией, а также создание двухпартийной фракции в Конгрессе, которая будет препятствовать политическим реформам Трампа», — сказал он.
Американист подчеркнул, что все обвинения Трампа в связях с Россией теряют прежний интерес, потому что не имеют никакой серьезной доказательной базы.
«Попытки будут и уже во время президентской кампании такие обвинения были. Главное сейчас, сумеет ли Трамп собрать команду единомышленников для новой администрации, которая будет помогать ему продвигать свою стратегию, а не саботировать, как прежняя», — заявил эксперт.
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Анастасия Бондарева