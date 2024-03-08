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Опрос: Немцы не поддержали стремление Писториуса о возвращении военной службы

08 марта 2024, 19:24
Фото: iStock/huettenhoelscher

Фото: iStock/huettenhoelscher

Граждане Германии не поддержали стремление министра обороны Бориса Писториуса вернуть обязательную военную службу, соответствующий вывод можно сделать из опроса, который провёл Telegram-канал kanzlerdaddy.
«Мой сын (в бундесвер) не пойдёт, тем более ради победы Украины. Мы в этом участвовать не будем», — заявила одна из опрошенных на улице женщин.

Ещё одна участница опроса заявила, что Германии должно быть стыдно думать о старте новой войны после того, как она уже развязала два кровопролитных мировых конфликта.


Напомним, 1 марта глава RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись переговоров офицеров Бундесвера. Военно руководство обсуждало передачу Киеву ракет Taurus для ударов по Крмыскому мосту.

Также президент Франции Эммануэль Макрон в конце февраля заявил, что европейские лидеры обсуждали отправку войск на Украину. Оспорить свои слова он до сих пор не поспешил.

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Премьер-министр ЦАР Молуа направляется в Россию с дружественным визитом
08 марта 2024, 18:56

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Премьер-министр Центральноафриканской Республики (ЦАР) Феликс Молуа направляется в Россию с дружественным визитом. Об этом сообщили в посольстве РФ в Банги.
Отмечается, что 8 марта Феликса Молуа проводил в аэропорт столичного города Банги посол России в Республике Александр Бикантов.

В феврале Россию посетил президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера. Он принял участие в форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма, а также посетил экспозицию «Подвиг народа» в московском Парке Победы. Также в ходе своего визита он встретился с зампредседателя Совбеза РФ, председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым.

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#россия
#африка
#премьер-министр
#поездки
#посольство
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«Арифметика Макрона»: Как современный президент превратился в Бонапарта
08 марта 2024, 18:43

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Нынешний глава Франции Эммануэль Макрон всё больше становится похож бывшего правителя государства, великого полководца Наполеона Бонапарта.
Объяснил эту трансформацию доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Ераносян в своей статье для газеты «Аргументы недели».

По словам эксперта, столь сильный интерес французского правительства к конфликту на Украине обусловлен совсем не желанием помочь Киеву и даже не намерением свести старые счёты с Россией. Ераносян убеждён, что математика тут весьма простая.

«Мотивы простираются в плоскости обыкновенных цифр. Математика по Макрону не имеет высшую форму— это всего лишь арифметика. Программа помощи в размере €50 млрд до конца 2027 года предусматривает, что €33 млрд Еврокомиссия даст Киеву в кредит, а €17 млрд – «в виде грантов», то есть безвозмездно. Это значит, что распилить можно будет именно 33 миллиарда», — пишет автор статьи.

Ераносян напомнил, что производственные мощности французского оборонно-промышленного комплекса ничуть не уступают немецким. Именно поэтому Макрон готов разбрасываться самыми громкими заявлениями об отправке европейских войск на Украину, а также выделять из бюджета ЕС деньги, которые должны пойти на поддержку Киева.

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#франция
#украина
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Зеленский собирается уволить главу МИД Украины Кулебу
08 марта 2024, 18:18

Президент Украины Владимир Зеленский собирается уволить главу министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что у президента возникло много вопросов к министру. В частности, имеются претензии по кандидатурам послов, которых предоставляет внешнеполитическое ведомство.

Издание пишет, что в офисе президента недовольны работой МИД, поэтому будут приниматься решения для исправления этой ситуации.

Наиболее вероятным кандидатом на пост главы МИД является Игорь Жовква, который курирует внешнеполитическое направление, уточняет издание.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, назначив на его место Александра Сырского.

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#владимир зеленский
#мид
#украина
#увольнение
#политика
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ЕК передаст Киеву 4,5 млрд евро до конца марта и ещё 1,5 млрд в апреле
08 марта 2024, 17:35

Фото: iStock/artJazz

Еврокомиссия передаст Киеву 4,5 миллиарда евро до конца марта, а затем ещё 1,5 миллиарда евро в апреле, об этом сообщил представитель ЕК.
Суммарно Европейская комиссия намерена передать Украине 21 миллиард евро в 2024 году.

Напомним, в начале года дела Вооружённых сил Украины на полях спецоперации стали идти всё хуже из-за отсутствия помощи от главных союзников — Соединённых Штатов Америки. Киев день за днём теряет территории и переданную Западом военную технику.

В это время стало известно, что самым крупным спонсором киевского режима в 2024 году стала Япония. Подробнее о том, сколько средств Токио уже выделил на поддержку ВСУ читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#украина
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Глава Гагаузии Гуцул вернулась в Молдавию из России
08 марта 2024, 16:52

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Глава гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул вернулась в Кишинёв после посещения России. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик в беседе с агентством заявила, что Россия – не враг Молдавии, поэтому важно поддерживать хорошие отношения по всем направлениям.

Корреспондент передаёт, что в аэропорту Гулуц встречали её соратники и родственники. Она смогла беспрепятственно покинуть воздушную гавань, обошлось без задержания.

В ходе визита в Россию Гуцул встретилась с президентом Владимиром Путиным, председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко и с другими политиками. Она также приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи.

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#молдова
#россия
#политика
#вфм
#владимир путин
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МИД Латвии вслед за США предупредил об угрозе терактов в Москве
08 марта 2024, 16:41

Фото: iStock/Oleg Elkov

МИД Латвии предупредил своих граждан, проживающих в Москве, об угрозе терактов, соответствующее сообщение ведомство опубликовало на своей странице в социальной сети X.
Напомним, утром 8 марта посольство Соединённых Штатов в Москве опубликовало на своём официальном сайте предупреждение. По их словам, некие экстремисты готовят атаки в Москве, которые должны произойти в ближайшие 48 часов. Посольство призвало американцев избегать больших скоплений людей.

«В связи с возможными террористическими атаками в Москве в ближайшие 48 часов мы настоятельно рекомендуем вам отказаться от поездок в Российскую Федерацию и избегать массовых мероприятий в Москве», — написало латвийское ведомство.

Как и в случае с США, о каких террористах идёт речь и откуда они получили такую информацию - представители иностранного государства не уточнили.

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#москва
#теракт
#латвия
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В Канаде демонтировали памятник в честь украинской дивизии CC «Галичина»
08 марта 2024, 15:51

Фото: iStock/Jordan Feeg

В городе Оквилл в Канаде демонтировали памятник первой украинской дивизии CC «Галичина». Информация об этом появилась в украинских Telegram-каналах.
Мемориал был установлен в 1988 году. Активисты и журналисты неоднократно требовали убрать его. Памятник неоднократно подвергался вандализму.

Неизвестно, что послужило причиной для принятия властями решения о демонтаже.

Ранее Россия отправила запрос канадским властям об экстрадиции в РФ эсесовца Ярослава Гунько (Хунка). В годы Великой Отечественной войны он служил в дивизии СС «Галичина». Прошлой осенью его чествовали в присутствии президента Украины Владимира Зеленского в канадском парламенте. Российские власти осудили такие действия. В случае экстрадиции в России его ждёт уголовное дело по статье о геноциде против советских граждан.

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#канада
#памятник
#снос
#украина
#нацизм
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Канада присоединится к коалиции по развитию возможностей дронов на Украине
08 марта 2024, 15:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канала планирует присоединиться к коалиции по развитию беспилотников для украинской армии. Об этом на своей странице в соцсети X написал канадский министр обороны Билл Блэр.
Он подчеркнул, что Канада должна оставаться с Украиной, поэтому было принято решение присоединиться к коалиции, возглавляемой Латвией и Великобританией.

Блэр добавил, что присоединение Канады к коалиции позволит продолжить развитие возможностей беспилотников на Украине.

Напомним, что на данный момент Канада пожертвовала Киеву свыше 100 своих специализированных камер для беспилотников от местной фирмы L3 Wescam. Планируется поставить ещё свыше 800 дронов от компании Teledyne FLIR.

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#канада
#украина
#беспилотник
#развитие
#латвия
#великобритания
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Глава ЕК фон дер Ляйен сообщила об открытии гумкоридора с Кипра в Палестину
08 марта 2024, 15:05

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об открытии морского гуманитарного коридора с Кипра в Палестину. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что решение об открытии коридора было принято в связи с продолжающимися обстрелами сектора Газа со стороны Израиля в рамках операции по уничтожению главнокомандующих батальонов палестинского движения ХАМАС. Главной целью является оказание помощи жителям анклава.

Фон дер Ляйен добавила, что США и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) содействовали в открытии гумкоридора.

Напомним, что первые предложения об открытии гуманитарного коридора между Кипром и Палестиной были озвучены ещё в начале ноября 2023 года. Тогда президент островного государства Никос Христодулидис провёл встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

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#израиль
#палестина
#гуманитарная помощь
#сектор газа
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