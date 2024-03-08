Опрос: Немцы не поддержали стремление Писториуса о возвращении военной службы

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Граждане Германии не поддержали стремление министра обороны Бориса Писториуса вернуть обязательную военную службу, соответствующий вывод можно сделать из опроса, который провёл Telegram-канал kanzlerdaddy.
«Мой сын (в бундесвер) не пойдёт, тем более ради победы Украины. Мы в этом участвовать не будем», — заявила одна из опрошенных на улице женщин.
Ещё одна участница опроса заявила, что Германии должно быть стыдно думать о старте новой войны после того, как она уже развязала два кровопролитных мировых конфликта.
Также президент Франции Эммануэль Макрон в конце февраля заявил, что европейские лидеры обсуждали отправку войск на Украину. Оспорить свои слова он до сих пор не поспешил.
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Евгения Парфентьева