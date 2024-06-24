Опрос показал отношение турков к СВО

Фото: IStock/Enez Selvi
Почти 80% граждан Турции считает, что Конфликт на Украине - это прямое противоборство России и США. Об этом говорят результаты социологического опроса, проведенного в стране исследовательским центром Areda.
Участниками опроса стали почти 3000 жителей Турции. В ходе исследования им предлагали ответить на вопрос, между кем на самом деле происходит конфликт на Украине.
79,4% респондентов заявили, что противостояние идет между Соединенными Штатами и Россией. 20,6% участников опроса высказали мнение, что события на Украине – прямой конфликт Москвы и Киева.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан в беседе с турецкими журналистами в Праге заявил, что Анкара выступает против прямого вовлечения НАТО в конфликт Россией. По его словам, НАТО должно ограничиться военными поставками для ВСУ.
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79,4% респондентов заявили, что противостояние идет между Соединенными Штатами и Россией. 20,6% участников опроса высказали мнение, что события на Украине – прямой конфликт Москвы и Киева.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан в беседе с турецкими журналистами в Праге заявил, что Анкара выступает против прямого вовлечения НАТО в конфликт Россией. По его словам, НАТО должно ограничиться военными поставками для ВСУ.
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Олег Дикий