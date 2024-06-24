В Кремле оценили возможность закрытия туристического сезона в Крыму после атаки ВСУ

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность закрытия туристического сезона в Крыму после атаки ВСУ на Севастополь. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
По словам Пескова, пока решений по данному вопросу не принималось. Пресс-секретарь главы российского государства также отметил, что Москва знает, кто стоит за массированной атакой по Севастополю, и это не только украинцы.
Ранее директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов сообщил, что число пострадавших при ракетном ударе украинской армии по Севастополю увеличилось до 153.
Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 153 человека, четверо погибли.
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Ранее директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов сообщил, что число пострадавших при ракетном ударе украинской армии по Севастополю увеличилось до 153.
Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 153 человека, четверо погибли.
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Екатерина Коршунова