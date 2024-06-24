В Кремле оценили возможность закрытия туристического сезона в Крыму после атаки ВСУ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США должны выступить с инициативой о немедленном прекращении огня на Украине. По его словам, американский президент в лице Дональда Трампа – это якобы единственный человек во вселенной, который двумя звонками в Киев и Москву способен дать начало переговорам о завершении конфликта. Перемирие уже бы давно наступило, если бы Украина была одна, процитировали ТАСС заявление Орбана в интервью медиагруппе Funke.