Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Президенту России Владимиру Путину доверяют 72% жителей страны, а его работу на посту главы государства одобряют 66,7% опрошенных. Об этом пишет РИА Новости.
Недоверие к лидеру выразили 22,8% участников исследования. Негативную оценку его деятельности дали 21,9% респондентов. Кабмин поддерживают 40,2% россиян. Михаилу Мишустину доверяют 54,6% граждан, а 24,7% заявили об обратной позиции.
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» прошел с 6 по 12 апреля 2026 года. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Социологи использовали телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Погрешность исследования не превышает 1%.
