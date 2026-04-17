Психиатр Ряховский поставил под сомнение ментальное здоровье Трампа
Ментальное здоровье президента США Дональда Трампа может быть не в порядке. Такое мнение выразил психиатр, заместитель главного врача Центра психического здоровья Вячеслав Ряховский.
Эксперт подчеркнул, что ставить диагноз Трампу исключительно по образу, представленному в медиа, некорректно. Сделать это можно исключительно при очном разговоре.
«Но поскольку Трамп — персонаж достаточно медийный и его поведение носит открытый характер, по нему возможно предположить, что его ментальное здоровье может быть не в порядке», — отметил Ряховский в разговоре с «Вечерней Москвой».
По словам психиатра, поведение американского президента имеет определенные личностные особенности, проявления которых иногда носят несколько вычурный характер. Тем не менее Ряховский не исключил, что таким образом он лишь эпатирует публику и привлекает к себе внимание.