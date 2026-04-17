Психиатр Ряховский поставил под сомнение ментальное здоровье Трампа

17 апреля 2026, 11:08

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Ментальное здоровье президента США Дональда Трампа может быть не в порядке. Такое мнение выразил психиатр, заместитель главного врача Центра психического здоровья Вячеслав Ряховский.





Эксперт подчеркнул, что ставить диагноз Трампу исключительно по образу, представленному в медиа, некорректно. Сделать это можно исключительно при очном разговоре.





«Но поскольку Трамп — персонаж достаточно медийный и его поведение носит открытый характер, по нему возможно предположить, что его ментальное здоровье может быть не в порядке», — отметил Ряховский в разговоре с «Вечерней Москвой».