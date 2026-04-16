МИД Чехии вызвал посла РФ из-за публикации списка производителей БПЛА в Европе

16 апреля 2026, 23:37

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Глава чешского МИД Пётр Мацинка вызвал посла России в Праге Анну Пономареву после того, как Минобороны РФ опубликовало в среду список производителей дронов в ряде стран Европы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД республики.





В подготовленном ранее материале Минобороны РФ упоминалось 21 предприятие, задействованное в создании беспилотников и выпускающее компоненты к БПЛА для Украины. Отмечалось, что производство развернуто в крупнейших странах Европы. Например, в Германии, Великобритании, Польше и Чехии.





«В связи с докладом министерства обороны Российской Федерации и последующими комментариями заместителя председателя Совета Безопасности и бывшего президента Дмитрия Медведева, министр иностранных дел Петр Мацинка принял решение вызвать посла России в Праге для разъяснения этих заявлений чешской стороне», — подчеркнули в заявлении МИД страны.