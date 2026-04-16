МИД Чехии вызвал посла РФ из-за публикации списка производителей БПЛА в Европе
Глава чешского МИД Пётр Мацинка вызвал посла России в Праге Анну Пономареву после того, как Минобороны РФ опубликовало в среду список производителей дронов в ряде стран Европы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД республики.
В подготовленном ранее материале Минобороны РФ упоминалось 21 предприятие, задействованное в создании беспилотников и выпускающее компоненты к БПЛА для Украины. Отмечалось, что производство развернуто в крупнейших странах Европы. Например, в Германии, Великобритании, Польше и Чехии.
Посол Кубы в Индии Агилера заявил о благодарности кубинского народа к России
«В связи с докладом министерства обороны Российской Федерации и последующими комментариями заместителя председателя Совета Безопасности и бывшего президента Дмитрия Медведева, министр иностранных дел Петр Мацинка принял решение вызвать посла России в Праге для разъяснения этих заявлений чешской стороне», — подчеркнули в заявлении МИД страны.В Праге заявили, что перечень Минобороны РФ охватывает различных европейских производителей беспилотных летательных аппаратов, не обходя стороной ряд чешских предприятий. Указанные объекты якобы могут стать потенциальными целями будущих атак со стороны Российской Федерации.
Вчера директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал «очень напряжённой» обстановку на западных границах России и Белоруссии. Он указал, что в странах Балтии и Польше активно милитаризируют экономику и развивают мобилизационный потенциал территорий.