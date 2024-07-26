Камала Харрис внезапно раскритиковала союзника США

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Кандидат в президенты США Камала Харрис заявила The Guardian, что не станет молчать из-за ситуации в Газе, добавив при этом, что Израиль «имеет право» обороняться. Политик также раскритиковала движение ХАМАС.
«Мы не можем смотреть в сторону перед лицом этих трагедий (в Газе). Мы не можем позволить себе оставаться равнодушными к страданиям, и я не буду молчать», — прокомментировала Харрис.
Она призвала противоборствующие стороны к достижению договоренностей для освобождения заложников и прекращения огня.
По мнению экспертов, Камала Харрис, возможно, решила увеличить собственный рейтинг перед выборами, на фоне президентской гонки разрешить конфликт между Израилем и Палестиной будет весьма кстати.
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Никита Кротов