В США назвали ошибкой выдвижение Харрис на пост главы государства

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Бывший советник двусторонней президентской комиссии США и России при Госдепартаменте Джеймс Карден заявил, что Демократическая партия США совершила ошибку, разрешив вице-президенту Камале Харрис баллотироваться в президенты, передает РИА Новости.
По словам бывшего советника Госдепартамента, Харрис не способна вести дебаты и произносить побуждающие к действию речи. Он считает, что выдвижение Харрис было ошибкой демократов.
21 июля Байден отказался от участия в предвыборной кампании и поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. Он подчеркнул, что останется на посту президента до конца срока и сосредоточится на своих обязанностях.
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«Я думаю, что демократы совершили ошибку. Лучше бы они оставили Байдена», – отметил он.
21 июля Байден отказался от участия в предвыборной кампании и поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. Он подчеркнул, что останется на посту президента до конца срока и сосредоточится на своих обязанностях.
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Александр Климов