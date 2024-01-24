Опубликован список украинских военнопленных с борта упавшего Ил-76

Фото: iStock/Olena_Z
Журналистка Маргарита Симоньян опубликовала в своём Telegram-канале список украинских военнопленных, которые находились на борту потерпевшего крушение Ил-76.
Ранее Минобороны России сообщало, что около 11 утра в среду в Белгородской области потерпел крушение российский самолёт Ил-76. На его борту находились украинские военнопленные, которые следовали на обмен. Все они и члены экипажа погибли на месте.
В Госдуме это происшествие назвали заранее спланированным террористическим актом.
Читайте также:
Экипаж упавшего Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии, заявили в Совфеде
На борту сбитого Ил-76 находились по меньшей мере 12 представителей «Азова»*
Найдены первые тела погибших при крушении Ил-76 в радиусе 2 км от места падения
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
Анастасия Чинкова