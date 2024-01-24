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Опубликован список украинских военнопленных с борта упавшего Ил-76

Симоньян опубликовала список украинских военных с борта упавшего Ил-76
24 января 2024, 15:27
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Журналистка Маргарита Симоньян опубликовала в своём Telegram-канале список украинских военнопленных, которые находились на борту потерпевшего крушение ​Ил-76.


Ранее Минобороны России сообщало, что около 11 утра в среду в Белгородской области потерпел крушение российский самолёт Ил-76. На его борту находились украинские военнопленные, которые следовали на обмен. Все они и члены экипажа погибли на месте.

В Госдуме это происшествие назвали заранее спланированным террористическим актом.

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На борту сбитого Ил-76 находились по меньшей мере 12 представителей «Азова»*

Найдены первые тела погибших при крушении Ил-76 в радиусе 2 км от места падения

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ
#военные
#плен
#всу
#россия
#украина
#самолет
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Премьеры Украины и Словакии проводят встречу в Ужгороде
Премьеры Фицо и Шмыгаль встретились в Ужгороде
24 января 2024, 15:39

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со своим словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде. Об этом украинский политик написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в ходе встречи будут затронуты темы двустороннего сотрудничества, а также поддержки европейских инициатив.

Также Шмыгаль выразил надежду на то, что диалог пройдёт конструктивно.

Ранее Фицо заявлял, что во время встречи объявил Шмыгалю решение Словакии о блокировании членства Украины в НАТО. Тогда же он говорил, что США полностью контролируют Киев, а Евросоюз поступает неправильно, придерживаясь американского мнения в вопросе конфликта на Украине.

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#словакия
#украина
#встреча
#премьер-министр
#политика
#сотрудничество
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На Западе заявили об отчаянии Зеленского
ABC: провалы Украины и усталость союзников привели Зеленского в отчаяние
24 января 2024, 15:38

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации из-за ряда факторов. Об этом пишет испанская газета ABC.

Журналисты пишут, что Зеленский находится в отчаянии из-за провалов в конфликте с Россией. Кроме того, союзники киевского режима устали, а на Украине процветает коррупция. Также в публикации упоминают разногласия президента с военным руководством.

В материале указано, что положение Киева ухудшилось за счет появление других международных конфликтов, в частности на Ближнем Востоке. Автор публикации пишет, что теперь зависимость Украины от западных союзников находится под угрозой, так как Соединенные Штаты и Евросоюз столкнулись с трудностями в выделении помощи.

Газета также отмечает, что украинский лидер пытается не допустить того, чтобы конфликт с Россией перестал привлекать внимание международного сообщества.

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#конфликт
#президент
#коррупция
#лидер
#владимир зеленский
#украина
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Политолог Орлов: США хотят вернуть прежнее влияние на Балканах
24 января 2024, 15:24

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов объяснил желанием США вернуть прежнее влияние на Балканах проект повышения квалификации албанских журналистов «в соответствии с американскими и западными профессиональными нормами и этикой».
«США теряют свои позиции на Балканах и теперь хотят их вернуть. Это особенно ярко проявилось в Сербии, на парламентских выборах, где местное население поддержало действующую власть. <…> Это попытка повлиять не только на мнение албанцев, но и на жителей Косова», — отметил в беседе с RT Орлов.

Ранее сообщалось, что посольство США в Тиране намерено реализовать повышения квалификации албанских журналистов «в соответствии с американскими и западными профессиональными нормами и этикой».

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#сша
#сми
#политика
#проект
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«Война свиней у корыт»: Медведев высказался о сбитом Украиной Ил-76
Медведев назвал уничтожение Ил-76 внутриполитической борьбой элит в Киеве
24 января 2024, 15:04

Фото: kremlin.ru

Сбитый в Белгородской области военный самолёт Ил-76 – это результат внутриполитической борьбы киевских элит, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Напомним, около 11 часов утра в Белгородской области бвл сбит военный самолёт Ил-76. На нём летели 65 украинских пленных, которых планировали обменять на россиян, шесть членов экипажа и три сопровождающих. Все, кто находился на борту, погибли.

«История с уничтожением самолёта Ил-76 – результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Война свиней у корыта», — прокомментировал трагедию Медведев.

По словам политика, сбитый Украиной самолёт с её же гражданами — это только начало. Киевские власти будут продолжать убивать своих же граждан и стирать в пыль города в своей стране ради достижения власти и денег, считает Медведев.

«Светлая память нашим лётчикам. Они герои», — написал Медведев.

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#дмитрий медведев
#белгород
#самолет
#всу
#киев
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В Госдуме оценили вероятность переговоров с Киевом после крушения Ил-76
Толстой: переговоров с Киевом не будет, только тюрьма и уничтожение
24 января 2024, 14:53

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

О переговорах с Украиной, сбившей самолёт Ил-76, не может идти и речи. Об этом в своём Telegram-канале написал вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
Он подчеркнул, что никаких переговоров с киевским режимом проводится не будет, «только тюрьма и уничтожение».

По словам Толстого, украинским властям уже всё равно, кого убивать – своих или чужих. В связи с этим, депутат задался вопросом о том, понимают ли это те, кто продолжает снабжать ВСУ оружием.

Минобороны РФ сообщало, что в среду утром самолёт ВКС России Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На его борту находились 65 украинских военнопленных, а также несколько членов экипажа. Все они скончались на месте.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что самолёт был подстрелян тремя украинскими ракетами. А депутат Заварзин утверждает, что случившееся является заранее спланированным террористическим актом.

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#госдума
#украина
#россия
#переговоры
#крушение
#самолет
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В Чехии обсудили возвращение Украине утраченных территорий
Президент Чехии: Украина в ближайшем будущем не вернёт утраченные территории
24 января 2024, 14:36

Фото: iStock/alzay

Украина в ближайшее время не сможет вернуть утраченные территории. Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел.
По его словам, страна сейчас находится в такой ситуации, при которой она не способна вытеснить Россию со своих территорий.

Также чешский президент призвал украинских властей трезво оценивать ситуацию, поскольку Россия отнюдь не простой противник.

Ранее политолог Александр Перенджиев заявил, что в этом году украинская армия не получит какого-либо уникального вооружения от западных союзников. Единственное, что могут поставить страны Запада – это списанное или полусписанное оружие, которое активно поставляли США и Евросоюз.

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#чехия
#украина
#страны
#вооружение
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США планирует «повысить» квалификацию албанских журналистов
24 января 2024, 14:33

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Посольство США в Тиране намерено реализовать повышения квалификации албанских журналистов «в соответствии с американскими и западными профессиональными нормами и этикой».
Так, СМИ Албании «научат» писать «независимые» материалы. Предполагается, что проект приведёт к большей осведомлённости населения и прозрачности работы госучреждений страны.

«Этот проект направлен на повышение квалификации албанских журналистов и студентов факультетов журналистики, что позволит им лучше следить за деятельностью государственных органов и государственными расходами, а также повысит уровень подотчётности государственных учреждений Албании», — приводит RT текст соответствующего документа.

В то же время США планируют принять участи в учениях Steadfast Defender 2024. Как пишет военный эксперт Юрий Кнутов для argumenti.ru, одной из их основных задач будет переброска американских военнослужащих в Европу. Кроме того, специалист отметил, что американские военные помимо основных учебно-боевых задач отработают и специфические.

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#сша
#военные
#проект
#сми
#страны
#посольство
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Минобороны Украины не признало ответственность за крушение Ил-76 под Белгородом
24 января 2024, 14:10

Фото: iStock/Silent_GOS

Министерство обороны Украины отказалось признавать ответственность за крушение российского военного самолёта Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
Минобороны РФ сообщало, что 24 января в 11:00 в Белгородской области потерпел крушение российский военный самолёт Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, которые следовали на процедуру обмена. Все члены экипажа и солдаты ВСУ погибли.

В украинском оборонном ведомстве подчеркнули, что пока не могут подтвердить, что самолёт ВКС России был подбит украинскими военными. Минобороны в настоящее время выясняет информацию.

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#украина
#самолет
#крушение
#белгород
#всу
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Слуцкий назвал ответственных за крушение Ил-76 под Белгородом
Слуцкий: США и Евросоюз несут ответственность за крушение Ил-76 под Белгородом
24 января 2024, 13:53

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

США и Евросоюз несут ответственность за крушение военного самолёта Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявил председатель комитета по международным делам Госдумы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.
По его словам, мировое сообщество должно понять, какого монстра вскормил коллективный Запад на Украине. А вся ответственность за ликвидацию военнопленных и членов экипажа, которые осуществляли гуманитарную миссию, лежит на США и Евросоюзе.

Также Слуцкий поддержал предложение своего коллеги Андрея Картаполова о том, что киевский режим следует признать террористическим, а украинских политиков во главе с Зеленским – «террористическая ячейка».

24 января около 11 часов утра в Белгородской области потерпел крушение военный самолёт Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. Все члены экипажа и пассажиры погибли.

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#крушение
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#госдума
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#евросоюз
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