На борту сбитого Ил-76 находились по меньшей мере 12 представителей «Азова»*

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На борту военного самолёта Ил-76, сбитого над Белгородской областью, находились по меньшей мере 12 представителей нацбатальона «Азов»*, об это сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, военный самолёт рухнул в поле рядом с деревней Яблоново в Корочанском районе Белгородской области. Сообщается, что пилотам удалось увести самолёт от жилых домов и, пожертвовав собой, спасти жизни мирных граждан.
Выяснилось, что на борту самолёта находились как минимум 12 представителей нацбатальона «Азов»* и ещё 53 украинских солдата.
Также стало известно, что экипаж самолёта успел предупредить диспетчеров о внешнем воздействии на самолёт. Предварительно, украинская ракета в среднюю часть самолёта, в район грузовой палубы.
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Выяснилось, что на борту самолёта находились как минимум 12 представителей нацбатальона «Азов»* и ещё 53 украинских солдата.
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*Организация, признанная террористической на территории РФ
Евгения Парфентьева