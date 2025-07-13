Опубликованы кадры гардероба и кухонного сервиза в квартире Путина в Кремле
Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале новые кадры из квартиры президента России Владимира Путина в Кремле. Съемка проводилась в ходе подготовки документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
На кадрах показана часть гардероба российского лидера. В гардеробе были представлены галстуки, около десяти костюмов и несколько рубашек.
Журналисты также показали лифт в Кремле и кухонный сервиз главы российского государства. Зарубин побывал в гостях у Владимира Путина в его кремлевской квартире в мае текущего года.
Ранее Владимир Путин раскрыл наполнение своего холодильника и угостил журналистов кефиром. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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