Путин вспомнил, как не стал общаться с делегацией США после хамства пограничнику
Президент России Владимир Путин во время работы в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-е годы отказался общаться с делегацией США из-за их грубого отношения к российскому пограничнику. Об этом российский лидер рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По словам главы государства, он посчитал данный поступок американской делегации абсолютно неприемлемым.
«Мы, конечно, не отказались принимать эту делегацию, с ней отработали, как положено, как было предусмотрено протоколом. Но просто я с ними не общался», — пояснил президент.
Путин отметил, что его отказ связан с пренебрежительным отношением делегации. Пограничники во время исполнения своих служебных обязанностей представляют государство, а грубое отношение к ним показывает позицию относительно страны, добавил российский лидер.