Путин вспомнил, как не стал общаться с делегацией США после хамства пограничнику

13 июля 2025, 13:39

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин во время работы в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-е годы отказался общаться с делегацией США из-за их грубого отношения к российскому пограничнику. Об этом российский лидер рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.





По словам главы государства, он посчитал данный поступок американской делегации абсолютно неприемлемым.





«Мы, конечно, не отказались принимать эту делегацию, с ней отработали, как положено, как было предусмотрено протоколом. Но просто я с ними не общался», — пояснил президент.